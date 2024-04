Kreml ukázal vězněného amerického reportéra. Přivezu ho zpět domů, slíbil Biden

Rusové už přes rok vězní amerického reportéra Evana Gershkoviche kvůli údajné špionáži. V úterý poprvé dovolili západním novinářům, aby se v moskevské soudní síni zúčastnili jeho odvolacího řízení.

Novinář amerického listu The Wall Street Journal se již poněkolikáté soudně bránil obviněním Ruska, které ho loni zatklo za vykonstruovaná obvinění ze špionáže. Moskevský soud odvolání opět zamítl, muž tak ve vazbě zůstane nejméně do konce června. V případě odsouzení mu hrozí až 20 let v trestanecké kolonii.

Zástupkyně velvyslankyně USA v Moskvě Stephanie Holmesová, která se zúčastnila úterního slyšení, na sociální síti X napsala, že soudy prodlužují novinářovo utrpení bez jakýchkoli legitimních důvodů. "Opakujeme, co už bylo několikrát řečeno. Žádáme o jeho okamžité propuštění," uvedla.

Gershkovich je prvním americkým novinářem od dob studené války, kterého Rusové zadrželi kvůli obvinění ze špionáže. Bezpečnostní složky ho zatkly loni v březnu v restauraci v Jekatěrinburgu vzdáleném asi 1500 kilometrů východně od Moskvy, když byl na schůzce s jedním ze svých důvěrných zdrojů.

"Rusko si už dříve bralo Američany jako rukojmí, ale zatknout akreditovaného novináře je úplně jiný level. Vypovídá to mnohé o vztahu země k Západu nebo konkrétně k Americe," uvedla v březnu pro časopisu Time blízká přítelkyně novináře Polina Ivanovová, která píše o Rusku pro prestižní britský deník Financial Times.

Pobyt v nechvalně proslulé věznici

Gershkovich měl akreditaci od ruského ministerstva zahraničí, která měla platit i po rozpoutání invaze na Ukrajinu předloni v únoru a západním novinářům měla poskytovat určitou ochranu. Zadržení reportéra však zpochybnilo, že by tomu tak bylo.

Moskevské úřady prezentovaly Gershkovichovy činy jako "aktivity, které nemají nic společného s novinařinou", aniž by však toto tvrzení podložily nějakými důkazy. Šéfredaktorka deníku The Wall Street Journal Emma Tuckerová opakovaně uvedla, že nemá nejmenší ponětí, proč se ho Kreml rozhodl umlčet. "Je to proto, že pracuje pro The Wall Street Journal, což je rozpoznatelný, slavný americký titul? Je to proto, že je ruského původu? Ráda bych znala ty důvody," citovala ji v březnu americká stanice CBS.

Gershkovich se od loňského jara nachází ve věznici Lefortovo, kde v sovětských dobách fungovala mučírna KGB. Většinu dne tráví v malé cele, v jakých přesně podmínkách ho Rusové drží, však není jasné. Během úterního slyšení navzdory své situaci působil v dobré náladě. V soudní síni stál v průhledném "akváriu" v džínách a košili, občas se usmíval a přes sklo hovořil se svými právníky.

"Evan je neskutečně silný, zvládne všechno. Když jsem působil jako novinář v Rusku, hráli jsme ve stejném sportovním týmu, dvakrát týdně jsem ho vozil na tréninky. Věříme, že to zvládne," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz britský novinář Henry Foy.

Gershkovich ze své cely pravidelně píše rodině a přátelům. "V lednu jsem měla narozeniny a kamarádka mě oslovila s tím, že se musíme naléhavě sejít. Na schůzku se dostavila s obrovskou kyticí a vzkazem, na kterém stálo: 'Od tvého přítele, který tohle přání bohužel nemohl napsat sám'," vzpomínala pro Time Ivanovová.

Jednání stojí

Americké ministerstvo zahraničí již několikrát prohlásilo, že Rusko reportéra zadržuje neprávem. Sám šéf Bílého domu Joe Biden slíbil novinářově rodině, že ho přiveze domů a prezidentova administrativa označuje propuštění Evana Gershkoviche za "nejvyšší prioritu". Jednání však zatím nepokročila.

Koncem loňského roku předložily Spojené státy návrh na propuštění Gershkoviche a bývalého amerického mariňáka Paula Whelana, kterého Kreml zadržuje od roku 2018 a jenž si podle ministerstva zahraničí USA v současné době odpykává šestnáctiletý trest v trestanecké kolonii. Rusové návrh odmítli.

Před vyslovením úterního rozsudku moskevského soudu vysoce postavení zástupci ruského ministerstva spravedlnosti uvedli, že Moskva a Washington využily důvěrný kanál k jednání o výměně vězňů, která by mohla zahrnovat i Gershkoviche. USA se k tomu zatím nevyjádřily.

