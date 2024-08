"Z ruky do huby." Ruské zásoby střel se tenčí, ve skladu nevydrží déle než dva měsíce

Ukrajina na začátku července zažila jeden z nejhorších útoků od začátku války, při němž Rusové zaútočili i na dětskou nemocnici v Kyjevě. Analytici nyní zjistili, že střela Ch-101, s níž ruská armáda na budovu udeřila, byla vyrobená krátce - možná jen osm dní - před úderem.

K útoku na nemocnici Ochmatdyt v Kyjevě, kde se léčily děti s rakovinou, použila ruská armáda svou nejpokročilejší střelu s plochou dráhou letu Ch-101. Vypálena byla z bombardéru pohybujícího se na ruském nebo běloruském území. Tragédii nepřežili přímo na místě dva lidé, později zemřel chlapeček, jediná dětská oběť útoku. Dalších 32 lidí utrpělo zranění.

Nezávislá organizace Conflict Armament Research sídlící ve Velké Británii následně analyzovala, co jí mohou trosky smrtící rakety prozradit. Využila k tomu plášť střely, část motoru a také ocasu, ze kterých se jí podařilo vyčíst výrobní číslo. To říká, kdy k produkci došlo, o jakou sérii jde i kolik kusů vzniklo.

"Střela byla vyrobená ve druhém čtvrtletí roku 2024," uvádí Damien Spleeters, který v organizaci vede vyšetřování na Ukrajině. Konkrétně to znamená, že raketa se do skladů přesunula mezi 1. dubnem a 30. červnem. "Protože k útoku došlo 8. července, znamená to, že střela byla vyrobená mezi osmi dny a dvanácti týdny před útokem," cituje ho americký deník The New York Times.

Pro britskou organizaci, která stejné analýzy provádí v konfliktech různě po světě, se nejedná o překvapivé zjištění. Od listopadu 2022 zkoumala už dvanáct raket Ch-101 - kromě prvních střel pocházejících z roku 2018 a 2019 vyšly všechny z továrny maximálně dva měsíce před jejich použitím v boji. Válka na Ukrajině začala předloni v únoru.

Podle Spleeterse to může znamenat, že Rusko vyčerpalo předválečné zásoby. Zároveň to ale značí, že i přes západní sankce je útočící stát nadále schopný vyrábět pokročilé zbraně. "Je možné, že nemají přístup k západním komponentům, ale mají dostatek zásob, aby mohla produkce pokračovat," hodnotí účinek sankcí uvalených na Rusko.

"Vypadá to, že jsou schopni vyrábět Ch-101 jako dřív, ale produkce je velmi 'z ruky do huby'," domnívá se. Důležité je proto podle něj sledovat dodavatelské řetězce - když dojde k jejich přerušení, bude mít Rusko problém. "Skutečnost, že používají tuto techniku na nemocnice, ať už úmyslně, či ne, problém umocňuje," míní.

Organizaci Conflict Armament Research se už dříve podařilo potvrdit, že zbraně používané proruskými separatisty na Ukrajině přišly z Ruska. Odhalili také to, že ruská vojenská technika používá čipy ze Spojených států a dalších západních zemí.

O využívání západních komponentů v ruských zbraních informoval minulý měsíc po útoku na kyjevskou nemocnici i list Financial Times, konkrétně zmiňoval na západě vyrobené čipy. Místo komponentů určených na vojenskou techniku, na které se vztahují sankce a neměly by putovat do Ruska, ale Kreml objednává čipy určené k běžnému užití. Do země putují přes Čínu.

