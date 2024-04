Rusko je teroristický stát. Autor slavného hesla vybral miliardu na ukrajinské vojáky

V noci, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, založil Ihor Lačenkov na síti Telegram účet, aby s ostatními sdílel aktuální informace. Stal se tak populárním, že o dva roky později spustil kampaň, která vynesla v přepočtu více než miliardu korun pro ukrajinské vojáky. Kromě zpravodajství také pomáhá rozkrývat korupci. V zemi je za hrdinu. Nechtěl jsem být slavný, ale teď musím pokračovat, říká.

Rusko je teroristický stát. Tak zní jeden z nejpopulárnějších hashtagů na sociálních sítích, který vznikl v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. V angličtině ho jako #RussiaIsATerroristState denně využívají statisíce uživatelů, od běžných lidí po vrcholné politiky. Objevuje se hlavně pod příspěvky, které informují o ruských útocích na ukrajinská města.

Heslo vymyslel ukrajinský influencer Ihor Lačenkov, když před dvěma lety spustil virální kampaň. Na tehdy ještě Twitteru se hashtag začal masově šířit po obzvláště brutálním ruském útoku na Kyjev v červnu 2022, kdy ruské rakety zasáhly obytný dům a mateřskou školu.

"Najal jsem designéra, který vyrobil černé plakáty, na které jsme červeným písmem napsali 'Rusko je teroristický stát'. Získalo to velký ohlas. Po nějaké době jsem ale zjistil, že téměř nikdo nevěděl, odkud to pochází, že za tím stojí můj tým," řekl Lačenkov ukrajinskému deníku The Kyiv Independent.

Když viděl, jaký měla jeho kampaň dosah, rozhodl se svůj telegramový účet s téměř dvěma miliony sledujících využít pro pomoc ukrajinské armádě. "Na frontě mám spoustu přátel. Myšlenka, že nevíte, co se s nimi zítra stane, mě hodně ovlivňuje. Musel jsem něco udělat," vysvětlil Lačenkov.

Když bojujete s Ruskem, zbraní není nikdy dost

Od začátku roku 2024 pomohl vybrat na podporu ukrajinských vojáků více než dvě miliardy hřiven (v přepočtu 1,2 miliardy korun). V listopadu 2022 spojil síly s největším ukrajinským fondem pro získávání financí na nákup vojenského materiálu. Za měsíc společně vybrali necelých šest milionů dolarů (50 milionů korun) na vybavení, o které tehdy zažádala ukrajinská vojenská rozvědka.

Lačenkov pro Aktuálně.cz řekl, že si teď konečně vydechl, když Ukrajina obdrží dlouho očekávanou pomoc od Spojených států. Získat má v přepočtu 1,5 bilionu korun. Peníze na vojenské vybavení však chce vybírat dál. "Když bojujete s Ruskem, zbraní není nikdy dost. Americká pomoc nám možná vytrhla trn z paty, ale na Ukrajině bojujeme každý sám za sebe. Nemáte žádnou záruku, že vás zítra Rusko nezabije," říká.

Lačenkov se poprvé setkal s následky ruské války, když trávil letní prázdniny v domě svých prarodičů v Lysyčansku v Luhanské oblasti, kterou v roce 2014 na tři měsíce obsadilo Rusko. Znovu město obsadili Rusové v červenci 2022.

Popisuje, že už tenkrát věděl, že Rusko je agresorský stát a že revoluce na Majdanu byla jedním z klíčových momentů, které Ukrajině pomohly stát se svobodnou zemí. "Můj problém ale spočíval v tom, že jsem věřil, že ruští liberálové, ruská opozice a lidé, kteří byli proti anexi Krymu a Putinovi, jsou dobří Rusové. Když začala invaze, uvědomil jsem si, že to je daleko od pravdy," říká.

Slavný jsem být nechtěl, teď musím pokračovat

Když začala válka, Lačenkov byl v Dnipru. Prvních několik dní nespal, nepřetržitě sledoval a zveřejňoval zprávy. Jeho novému telegramovému kanálu rychle přibývali sledující. Už den po začátku invaze jich měl přes 70 tisíc - téměř o 20 tisíc více než jeho osobní účet na Instagramu. Následující den, kdy Rusko začalo intenzivně bombardovat města po celé Ukrajině, získal čtvrt milionu sledujících.

Lačenkov provozuje kanál se dvěma kamarády, kteří zůstávají v anonymitě. Jeho sledujícím se podle něj líbí, že nemá žádné politické ambice. Ačkoli říká, že nikdy nechtěl být slavný, na Ukrajině ho teď zná skoro každý. "Mám mnoho přátel v armádě a tak moc mi záleží na mé zemi, že mi nezbývá nic jiného než přijmout, kam až jsem se dostal, a pokračovat ve své práci," vysvětluje.

Svůj hlas na sociálních sítích Lačenkov využívá nejen k boji proti ruské propagandě. Prostřednictvím svého kanálu například pomáhá ukrajinskému ministerstvu obrany s rozkrýváním korupce. Přestože tamní vojenská rozvědka nedávno uvedla, že Telegram představuje hrozbu pro bezpečnost země, Lačenkov v něm vidí velký potenciál pro boj s Rusy. "Je to nástroj, který je třeba využívat, nikoli omezovat," uzavírá.

Video: "Důvěra k vládě se ztratila." Ukrajinci se snaží netradičně lákat dobrovolníky do války (24. 4. 2024)