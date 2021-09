Ruské parlamentní volby vyhrálo podle prvních odhadů Jednotné Rusko, komunisté druzí

Ruská vládní strana Jednotné Rusko vyhrála letošní parlamentní volby v zemi. Plyne to z prvních odhadů, které krátce po uzavření posledních volebních místností zveřejnila ruská média. Do Státní dumy se s největší pravděpodobností dostalo pět politických stran. Volby, ze kterých byla předem vyřazena reálná opozice, se v Rusku konaly od pátku do nedělního večera.

První odhad ruských médií byl založen na výsledcích zjišťování u východů z volebních místností, které uskutečnila agentura Insomar. Agentura TASS krátce poté oznámila, že po sečtení prvních zhruba devíti procent hlasů přilákala v parlamentních volbách nejvíce hlasů voličů hlavní prokremelská strana Jednotné Rusko. Na druhém místě byli komunisté. Po sečtení desíti procent hlasů TASS uvedl, že hranici pro vstup do parlamentu překonalo pět stran. Související Přehledně v pěti bodech: V čem jsou ruské parlamentní volby jiné než ty české Do Státní dumy se tak nejspíš dostali také nacionalisté z Liberálnědemokratické strany Ruska (LDPR) Vladimira Žirinovského a strana Spravedlivé Rusko, což je Kremlem povolená opozice. Do voleb nezasáhly strany, opravdu kritické k režimu prezidenta Vladimira Putina, které ruské úřady z voleb předem vyřadily a znemožnily jejím kandidátům kandidovat. Jednotné Rusko získalo ve volbách v roce 2016 přes 54 procent hlasů. Tehdy volilo skoro 48 procenta voličů, letos ruská ústřední volební komise odhaduje účast kolem 45 procent. V sedmi regionech mohli voliči hlasovat na dálku. Týkalo se to 2,6 milionu ze 108 milionů zaregistrovaných voličů a účast byla v této skupině velmi vysoká. Případy falšování hlasů Představitelé neziskových organizací monitorujících průběh voleb poukazovali o víkendu na množící se případy masového falšování hlasování ve prospěch Jednotného Ruska, které někteří pracovníci volebních komisí příliš neskrývali. Novozybkov, Brjanská oblast,místnost č.699. Stalo se včera 😁😁Musím se smát 😁 pic.twitter.com/lNUzntHtha — Roman M (@Fbeyeee) September 19, 2021 Nezávislí pozorovatelé z nevládní organizace Golos zaznamenali tisíce porušení pravidel po celé zemi a většinou je zdokumentovali snímky či záběry. V řadě případů byly do volebních uren nacpány předem vyplněné hlasovací lístky. Policie podle serveru OVD-info zadržela některé pozorovatele, včetně Iriny Faťjanovové, bývalé šéfky petrohradského štábu Alexeje Navalného, jehož hnutí úřady zakázaly. Nakonec ji policie propustila bez sepsání protokolu. Faťjanovová na sociální síti informovala o případu, kdy ve volební místnosti chytili při činu muže, který k urně přišel s balíkem hlasovacích lístků se zaškrtnutým jménem dcery předsedy petrohradského sněmu. Ta ovšem prohlásila, že s "provokací opozice" nemá nic společného. Předsedkyně ústřední volební komise Ella Pamfilovová naopak obvinila z porušování pravidel nezávislá média a varovala je, že to pro ně nezůstane bez následků. Podle agentury Interfax Pamfilovová připustila pouze osm případů vhazování zfalšovaných hlasovacích lístků v šesti ruských regionech. Kvůli tomu bylo vyřazeno 7465 neplatných hlasů. Jak silná je únava voličů? Jednotné Rusko v současnosti disponuje v ruské Státní dumě (dolní komoře parlamentu) téměř třemi čtvrtinami mandátů z celkových 450 poslanců. Tato převaha umožnila Kremlu, aby loni prosadil změny v ústavě, dovolující Vladimiru Putinovi ucházet se po ukončení nynějšího mandátu v roce 2024 o dvě další šestiletá období v nejvyšším úřadu. U moci by tak mohl zůstat až do roku 2036, samozřejmě pokud bude kandidovat a voliči jej zvolí. Agentura AFP připomněla, že k volbám ruské úřady nevpustily ani jednoho kandidáta, který by se dal označit za reálného kritika Putinova režimu. Opozice si také dlouhodobě stěžuje na nerovný přístup do státem ovládaných médií, nerovnost ve financování i další momenty, na základě kterých není možné víkendový plebiscit označit za férový. VIDEO: Putinův kritik zjistil, že s ním záměrně kandidují dvojníci. 0:50 Putinův kritik zjistil, že s ním kandidují jeho dvojníci. "Je to děsivé," tvrdí. | Video: Reuters