Rusko chce trestat ničení válečných památníků v zahraničí. Hrozit má 5 let vězení

před 10 minutami

Parlamentní frakce ruské vládní strany Jednotné Rusko podpořila návrh ministerstva obrany na sankce proti osobám podílejícím se na ničení, poškozování nebo znesvěcování památníků ruským vojevůdcům v zahraničí. Oznámila to agentura TASS. Ministerský návrh, který počítá s vyhlášením provinilců za osoby v Rusku nežádoucí, navrhuje Jednotné Rusko zpřísnit vězením do pěti let.

O návrhu ministerstva obrany, který parlament dosud neprojednával, informovala ruská média koncem června. Sankcemi by byly dotčeny osoby bezprostředně se podílející na poškozování pomníků či k němu vyzývající, ale také úřední osoby, které takové jednání umožní. Ministr obrany Sergej Šojgu v komentáři k návrhu doporučil, aby lidé, kteří se poškozováním nebo znesvěcováním pomníků proviní, byli v případě vstupu na ruské území zadrženi a trestně stíháni. Parlamentní skupina Jednotného Ruska schválila rezoluci, podle níž by znesvěcení ruských památníků mělo být trestáno vězením na dobu až pěti let. Pokud by se tohoto činu dopustili cizinci, měli by být po odpykání trestu v ruské věznici ze země deportováni a vyhlášeni za nežádoucí. Potrestány by měly být i osoby, které jejich skutkům poskytují informační podporu. Rusko velmi pozorně sleduje udržování ruských válečných památníků v zahraničí a citlivě reaguje na případné útoky proti nim. Nejčastější kritika zaznívá na podobné incidenty v Polsku a na Ukrajině, případně v Pobaltí. Výhrady vůči České republice nejsou v tomto ohledu časté. Výjimku tvoří pražský pomník maršála Ivana Koněva, k němuž byly loni v srpnu umístěny tabulky informující o Koněvově podílu na okupaci Československa v roce 1968. Proti vysvětlující tabulce protestovalo ruské velvyslanectví. U sochy maršála Koněva odhalili vysvětlující desky. Přepisujete historii, protestovali komunisté číst článek