Ruské hvězdné války. Putinova "vesmírná atomovka" by ohrozila letadla i energetiku

Rusko pracuje na zbrani, kterou může z vesmíru ničit satelity a ochromit tak komunikaci a obranyschopnost Spojených států. Informace nejdříve prosákla do amerických médií a bude i předmětem čtvrteční schůze kongresmanů a prezidentského poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana v Kapitolu. Americká administrativa o tomto riziku podle agentury Reuters také informovala své spojence.

Zprávy jsou zatím jen kusé. Jde o dokumenty a záznamy, které podléhají utajení a není možné je zveřejnit, protože by ohrozily zdroj, ze kterého pocházejí, uvedla televize CNN. Z vyjádření kongresmanů ale vyplývá, že hrozba se týká ruských schopností ničit ve vesmíru satelity, pravděpodobně s použitím atomové zbraně.

"Rusko experimentuje s jadernými explozemi a s energiemi, které by vyřadily z provozu satelity na oběžné dráze kolem země," cituje deník Washington Post nejmenované pracovníky amerických zpravodajských služeb.

Samotní politici se v názorech rozcházejí. Podle šéfa Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona není hrozba bezprostřední a není důvod k panice. "Ujišťujeme všechny, že máme ruce pevně na volantu. Pracujeme na tom a není třeba se obávat," uklidňoval. Jeho republikánský kolega Mike Turner naopak hovořil o "závažném ohrožení bezpečnosti státu".

Redakce Aktuálně.cz oslovila českého experta na tuto problematiku, který pracuje pro Evropskou kosmickou agenturu. Vzhledem k citlivosti tématu si nepřál být jmenován. Podle jeho názoru se jedná o závažnou hrozbu.

"Je to skandální krok proti nejdůležitější mezinárodní právní normě ve vesmíru, proti Kosmické smlouvě, která výslovně zakazuje nasazování zbraní hromadného ničení na orbitě. Rusové tím v podstatě říkají, že jim je všechno jedno. Tlaková vlna z výbuchu takové zbraně by zničila satelity, následná radiace pak jejich elektroniku. Zároveň by to mělo dopad na pozemní infrastrukturu, jako je telekomunikace a energetika. Nemluvě o letadlech," vysvětlil deníku Aktuálně.cz.

Odmítavá reakce z Moskvy

Ze zpráv zveřejněných americkými médii vyplývá, že Rusko tuto zbraň zatím neinstalovalo, ale vyvíjí ji. "Příslušnou informaci o tomto nebezpečí americké zpravodajské služby předaly také evropským spojencům," cituje tisková agentura Reuters svůj zdroj v americké rozvědce.

Moskva podle očekávání zareagovala negativně. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil zprávy za "zlovolné výmysly" a spojil je s očekávaným hlasováním Sněmovny reprezentantů o finanční pomoci Ukrajině ve výši 61 miliard dolarů. Pomoc už schválil Senát, Sněmovna má hlasovat na přelomu února a března, přičemž velká část republikánských poslanců je proti.

"Nemohu to nijak komentovat. Ale je zřejmé, že se Bílý dům za každou cenu snaží přimět Kongres, aby hlasoval o návrhu zákona o finanční pomoci. Uvidíme, jakých lží využije," řekl Peskov.

Hvězdné války

Paradoxní je, že Rusko a Čína před šestnácti lety společně navrhly mezinárodní smlouvu zakazující umístění zbraní ve vesmíru a útoky na vesmírné objekty. V Ženevě tehdy představil návrh novinářům ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který je stále ve funkci.

Informace o vesmírných hrozbách připomněly dobu před čtyřiceti lety, kdy tehdejší americký prezident Ronald Reagan vyhlásil 23. března 1983 záměr vybudovat takzvanou Strategickou obrannou iniciativu. Projekt, nazývaný též Hvězdné války, měl chránit Spojené státy před strategickými jadernými zbraněmi. USA ho nakonec neuskutečnily, ale někteří historici se domnívají, že tato hrozba donutila Sovětský svaz k jednání o odzbrojení.

Spojené státy a Sovětský svaz podepsaly smlouvu o zákazu zbraní hromadného ničení ve vesmíru v roce 1967. Umístění jiných zbraní ale neomezuje žádná mezinárodní dohoda.

