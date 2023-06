Šest tun TNT ukázalo děsivou sílu. Rusové používají taktiku "sebevražedného tanku"

Ruská armáda zvolila novou taktiku, kterou se při probíhající ukrajinské protiofenzivě snaží odrazit nepřátelské jednotky. Tunami výbušnin plní staré sovětské tanky, které pak dálkově navádí k ukrajinským zákopům. Záběry kolující po sociálních sítích ukazují, jak jeden z těchto pokusů dopadl neslavně.

Video, které v neděli zveřejnil na Telegramu ruský kanál s názvem Romanov, nejprve zachycuje, jak se tank T-54/55 přibližuje k ukrajinským zákopům, pravděpodobně nedaleko města Marjinka v Doněcké oblasti. Po chvíli, kdy se ho ruští vojáci snažili dálkově navádět blíže k nepřátelským pozicím, najede na minu a zpomalí. Vzápětí ho ukrajinské jednotky zasáhnou střelou a stroj vyletí v mohutné ohnivé kouli do povětří. Explozi doprovází obří tlaková vlna.

"Sebevražedný tank" měl být podle informací na kanálu Romanov údajně naplněn šesti tunami trhaviny TNT a dalšími výbušninami. Přestože se stroj zastavil asi sto metrů od ukrajinských pozic, mohla i tak masivní tlaková vlna zabít několik Ukrajinců, odhadují západní média. Záběry se již virálně rozšířily po sociálních sítích - jen na Twitteru získaly za posledních 24 hodin několik milionů zhlédnutí.

Ruské jednotky již tuto taktiku použily na bojišti nejméně dvakrát. O víkendu informovalo ruské ministerstvo obrany o situaci, kdy jeho vojáci údajně naplnili sovětský obrněný transportér MT-LB výbušninami a poslali ho na Ukrajince na neupřesněném místě. Moskva tvrdí, že tento útok způsobil na ukrajinské straně značné ztráty. Jejich tvrzení ale nelze nezávisle ověřit.

Americký server Forbes podotýká, že tato nová taktika poukazuje na to, že ruská armáda již nedisponuje raketami dlouhého doletu, a snaží se tak alespoň využít své staré stroje ze sovětské éry. "Jinak by se nepokoušeli vyhodit do povětří ukrajinské pozice rádiem řízeným tankem plným výbušnin. Zvláště když uvážíme, kolik protitankových řízených střel Ukrajinci mají," uvedl americký komentátor a analytik David Axe.

