Roztrhají všechno. Ustupující ruští vojáci Ukrajincům zanechali skrytá "překvapení"

"Každá ulice je zaminovaná." Ustupující ruské jednotky zanechaly ukrajinským vojákům ve zpustošených vesnicích skrytá nebezpečí. Před svým odchodem stihly osady pokrýt smrtícími výbušninami, které vojákům komplikují další postup.

Například ve vesnici Neskučne v Doněcké oblasti, kterou ukrajinské jednotky nedávno osvobodily, je kvůli minám obtížné provádět jakékoliv útočné operace. "Když jsme přijížděli do vesnice, vstupy do ulic byly zaminované. Odstrčili jsme miny nohama a jeli dál," popisuje ukrajinský voják Dmytro.

Vojenské jednotky se musejí po vesnici pohybovat opatrně, aby miny nevybuchly. "Třeba tato mina vám jednu nohu utrhne a druhou rozpáře. Roztrhá všechno, včetně genitálií. Každý voják by se měl naučit alespoň základní znalosti o práci sapéra (voják, který mimo jiné připravuje cesty a odstraňuje překážky). Jak hledat miny, jak je odhalit. Já jsem se to naučil sám," říká v reportáží pro Rádio Svobodná Evropa ukrajinský voják Valerij.

Protiofenzivu jednotkám kromě výbušných zařízení zkomplikovaly i zakopané nepřátelské pozice. Ukrajinským vojákům trvalo tři dny, než se jim podařilo dobýt ruskou základnu v osadě Neskučne. I když se vojska pohybují pomalu, stále se "derou dopředu".

Ukrajinská armáda podle jednoho z mluvčích ozbrojených sil Andrije Kovaljova za minulý týden osvobodila dalších 14 kilometrů čtverečních na jihu a východě země, dosud okupovaných Ruskem. Další území na čtyřech kilometrech čtverečních se podařilo osvobodit u města Bachmut.

Podle vojáků mají lidé, co se týče protiofenzivy, mylné představy. "Není to tak snadné, jak si lidé myslí. Musíte bojovat o každou ze zdejších vesnic. Ale pokoušíme se to zvládnout za co nejkratší dobu," vysvětluje Valerij.

