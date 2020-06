Rozsah úklidových prací po havárii v Norilsku nemá obdoby, prohlásil Putin

Rozsah úklidových prací po obřím úniku ropných paliv v Norilsku na severu Ruska nemá podle prezidenta Vladimira Putina obdoby. Ekologická organizace Greenpeace vyčíslila škody na životním prostředí na 100 miliard rublů (přes 34 miliard korun), informovala agentura Reuters. Záchranáři postaví kvůli odčerpávání kontaminované vody provizorní potrubí.

Z nádrže norilské elektrárny a teplárny firmy Norilsk Nickel uniklo 29. května do říčního systému asi 15 000 tun paliva a dalších 6000 tun pak do podloží. Rozsah současné katastrofy je srovnán s havárií tankeru Exxon Valdez na pobřeží Aljašky v roce 1989 a je rovněž označován za největší svého druhu v Arktidě.

"Rusko dosud nezažilo úklid tak rozsáhlého znečištění z vodní plochy," řekl Putin na videokonferenci s představiteli úřadů, které se na likvidaci havárie podílejí. "Je zapotřebí nejen rychle uklidit ten nepořádek, ale i zajistit rychlé zotavení půdy a vodních cest," nařídil.

Podle státní agentury pro rybolov potrvá nejméně deset let, než se druhová skladba a čistota vod vrátí do doby před únikem. Šéf inspekce životního prostředí Putinovi slíbil, že přesný rozsah škod bude znám do 1. července.

Člen vedení ruské pobočky Greenpeace Vladimir Čuprov odhadl škody na 100 miliard rublů (přes 34 miliardy korun). Podle něj mohly být nižší, nebýt liknavé reakce firmy i úřadů bezprostředně po havárii.

"Stojíme před úkolem přemístit nashromážděné palivo do zásobníků. Naše řešení je trochu jiné, než jsme dříve zamýšleli," řekl podle agentury TASS na konferenci ministr pro mimořádné situace Jevgenij Ziničev. "Nanejvýš pravděpodobně postavíme flexibilní potrubí, které povede do zásobníků."

Podle ruských činitelů byly dosavadní záchranné práce úspěšné do té míry, že se podařilo zabránit úniku paliv do Severního ledového oceánu.

Norilsk Nickel na úklidové práce, které zahrnují odčerpávání vody a odstraňování palivy nasáklé půdy do nádrží, podle spoluvlastníka Vladimira Potanina již vynaložil pět miliard rublů (1,7 miliardy korun). Dalších 13,5 miliardy rublů (4,6 miliardy korun) hodlá těžební gigant utratit za posílení bezpečnosti svých zbylých nádrží na paliva a maziva.

Video: Katastrofou zasažený Norilsk. Za slušné peníze tu lidé mrznou v depresi a tmě.