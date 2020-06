Ruská elektrárna obří únik nafty tajila. Muž, který na něj upozornil, se bojí o život

Únik jednadvaceti tisíc tun nafty do řek a půdy z ruské tepelné elektrárny v Norilsku je nejhorší podobnou katastrofou, ke které kdy došlo za polárním kruhem. V rozhovoru pro deník Novaja Gazeta to řekl ředitel ekologické organizace Plotina Krasnojarsk Alexandr Kolotov, který je zároveň členem ruské Federální agentury pro vodní zdroje.

Ropné palivo uniklo ze zásobníku 29. května. Úřady Krasnojarského kraje, pod nějž Norilsk spadá, uvedly, že je elektrárna, kterou vlastní společnost Nornickel, informovala o události až 31. května.

"Nejdůležitější byly první dva dny po katastrofě. Nornickel sice zahájil práce na likvidaci následků havárie, ale palivo pořád proudilo do půdy a do řeky Ambarnaja. Vedení společnosti Nornickel se možná domnívalo, že situaci zvládne samo. Nezvládlo a teď vidíme důsledek," říká Kolotov.

Nehoda ohrožuje ryby v řekách Ambarnaja a Daldykan. Kontaminace půdy je hrozbou také pro místní početnou populaci jelenů. Záchranáři na ní postavili zábrany s cílem nevpustit znečištěnou vodu do ledovcového jezera Pjasino, vzdáleného asi dvacet kilometrů od Norilsku. Nicméně podle výsledků měření, zveřejněných v úterý, se palivo do jezera přece jen dostalo.

"Arktida je velmi citlivý ekosystém a místní klimatické podmínky způsobují, že proces rozkladu probíhá velmi pomalu. Proto bude mít havárie katastrofální následky a potrvá desítky let, než se postižená oblast uzdraví," vysvětlil Alexandr Kolotov.

Podle něj představuje problém už jen přeprava odebrané znečištěné půdy a vody. Možným řešením je buď stavba potrubí, anebo počkat na zimu, až bude možný odvoz po zamrzlé zemi.

Obavy o bezpečnost

O katastrofě se rozhodl promluvit zástupce vedoucího oddělení Úřadu pro dohled nad životním prostředím ve městě Norilsk Vasilij Rjabinin. Řekl, že v den havárie odebral vzorky z řeky poblíž železničního mostu a voda byla silně znečištěná. Chtěl se dostat do elektrárny, aby zjistil, co se děje, ale tamní ochranka mu to nepovolila.

Rjabinin také prohlásil, že kvůli obavám o bezpečnost se jeho rodina skrývá a město zřejmě bude muset opustit.

"Stáli jsme asi 500 metrů od řeky a cítili zápach nafty. Bylo nám jasné, že je to vážné. Viděli jsme pěnu. Zápach byl tak silný, že bychom se báli zapálit cigaretu. Nabrali jsme vodu do plastové lahve a cítili výpary," popsal.

Rjabinin dále uvedl, že když stáli u řeky, přijel k nim bílý automobil a v něm seděla ozbrojená ostraha elektrárny. Vyzvala je, aby odešli. Stavba zátarasů na postižených řekách začala až v neděli 31. května. "Jde o zločin proti našim dětem a vnoučatům," sdělil Rjabinin v emotivním prohlášení.

Vazby na Putina

Viceprezident firmy Nornickel Sergej Djačenko popřel, že by zástupcům Úřadu pro dohled nad životním prostředím někdo bránil v přístupu do elektrárny.

Ruská média informují o tom, že policie zadržela a převezla do vazby pracovníka kotelny norilské elektrárny, který je podezřelý ze zavinění havárie. Firma Nornickel odhaduje náklady na likvidaci katastrofy na deset miliard rublů (zhruba 3,4 miliardy korun).

Nornickel neboli Norilsk Nickel je společnost, která provozuje hutě a doly na mnoho kovů, především na nikl a palladium. Sídlí ve čtvrtmilionovém Norilsku, jednom z nejseverněji položených měst Ruska. Třetinovým akcionářem firmy je podnikatel Vladimir Poltanin, který patří k byznysmenům s velmi dobrými vztahy s prezidentem Vladimirem Putinem. Ten vyhlásil 3. června v Krasnojarském kraji federální nouzový stav.