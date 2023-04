Řídili to velitelé, šokující ruská vražda je vzkazem, že nejsme lidi, říká ombudsman

Rusové tím chtějí ukázat, že Ukrajince nepovažují za lidi a takovým způsobem je i zabíjejí, komentoval ukrajinský ombudsman Dmytro Lubiněc brutální video zachycující uříznutí hlavy ukrajinského vojáka. Nepřátelé podle něj takové akce podnikají také proto, aby zastrašili své vlastní vojáky a podpořili tím protiukrajinskou hysterii, která v současné době v ruské společnosti panuje.

Rusové chtějí videem vzkázat vojákům: Zaútočíte na nás, a my vás zajmeme a uřízneme vám hlavy | Video: Associated Press

"Všichni mluví o ofenzivě, která by měla pravděpodobně začít ze strany ukrajinských ozbrojených sil, které budou útočit na ruského nepřítele. Co tedy tak teď dělají Rusové? Vkládají do veřejného prostoru takové informace, aby ukrajinským vojákům s jistotou ukázali - zaútočíte na nás, a my vás zajmeme a uřízneme vám hlavy," uvedl k záběrům ukrajinský ochránce práv ve středečním rozhovoru pro agenturu Associated Press.

Jednání, které mimořádně násilné video zachycuje, využívá ruská propaganda dle jeho názoru i k zastrašení svých vlastních vojáků. "A to především proto, aby se nevzdávali do ukrajinského zajetí a mysleli si, že tam s nimi bude zacházeno stejně. Také je to používáno jako kompromitující důkaz, že není cesty zpět a budou muset vést tuto agresivní válku až do konce," komentoval Lubiněc a dodal, že s největší pravděpodobností dávají rozkazy k takovým akcím samotní ruští velitelé.

Ukrajinský ombudsman dále v rozhovoru kritizoval to, že Organizace spojených národů nechala Rusko předsedat své Radě bezpečnosti. "To je pro nás důvod k následujícímu zamyšlení: Pokud jsou to teroristé, proč by měli být vedle představitelů demokratických civilizovaných zemí? Proč by oni a civilizovaní lidé měli sedět vedle sebe u stolu a bavit se o nějakých záležitostech? Proč?" podivoval se Lubinec.

Na záběrech, jejichž pravost nelze ověřit, uřízl muž v uniformě s bílou páskou na ruce, které na Ukrajině používá ruská invazní armáda, hlavu živému člověku v uniformě s ukrajinskými znaky. Ukrajinská média k videu uvádějí, že takto ruští vojáci zavraždili jejich válečného zajatce. Ukrajinská tajná služba SBU mezitím uvedla, že již zahájila vyšetřování případu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na záběry uvedl, že svět je musí vidět a vyzval světové vůdce, aby reagovali. "Toto je video Ruska takového, jaké je," napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram. Český prezident Petr Pavel již ve středu večer uvedl, že kdyby se potvrdila pravost videa, ruští vojáci by se zařadili po bok takzvaného Islámského státu (ISIS).

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil nahrávku za strašnou a zároveň vyzval k jejímu ověření. "Jistě, jsou to hrozné záběry," řekl ve středu novinářům podle ruských tiskových agentur. "Žijeme ve světě podvrhů a je třeba prověřit pravost těchto záběrů," apeloval.

Nezávislý server Meduza podotýká, že zatím není známo, kdy, kde a kým bylo video natočeno, a jisté není ani to, kdo přesně se na něm nachází. Soudě podle prostředí mohlo vzniknout loni v létě, uvádí web. Nahrávka se podle něj rozšířila nejprve na ruských telegramových kanálech podporujících vojenskou invazi na Ukrajinu a poté se začala šířit také na ukrajinských účtech.

