Ruská příprava na ukrajinský úder: Tři linie zákopů u Melitopolu a plán s elektrárnou

Není to nemožné, ale bude to těžké, říkal na začátku roku náčelník generálního štábu americké armády Mark Milley. Hodnotil tak šance Ukrajinců dobýt během několika měsíců svá území okupovaná Ruskem. Podobně hovoří i nově uniklé americké vojenské dokumenty a také britští analytici, podle kterých Rusové očekávají, že se Ukrajinci pokusí udeřit na Melitopol.

Dokumenty amerického ministerstva obrany, které se v zásadě shodují s Milleyho větou, se objevily na sociálních sítích minulý týden. Věnují se několika oblastem a jsou mezi nimi i hlášení vojenské rozvědky týkající se ofenzivních kapacit ukrajinských ozbrojených sil.

Pravost dokumentů sice nikdo oficiálně nepotvrdil, ale Washington připustil, že alespoň část je autentická.

V textech se uvádí, že válka zřejmě potrvá ještě dlouho, protože Rusko není schopno rychlého a rozhodujícího postupu na Donbase. Rusové už měsíce dobývají města Bachmut, Marjinka nebo Vuhledar, ale velmi pomalu a s obrovskými ztrátami na lidech i technice.

Na druhé straně podle zveřejněných textů není jisté, že Ukrajina nashromáždila dost techniky, munice a vojáků na úspěšnou protiofenzivu. "Z textů vyplývá, že válka potrvá dlouho a zřejmě bude v určitém bodě dlouhodobě zmražená," uvádí americká televize CNN.

Podle ní unikly na internet takzvané denní reporty, které připravují zpravodajci a analytici Pentagonu pro vedení ministerstva obrany a americké armády, včetně v úvodu zmiňovaného Milleyho. Vojenští zpravodajci v nich také porovnávají počty mrtvých vojáků obou stran, zabitých od začátku válku loni v únoru. Vyplývá z nich, že Rusů zemřelo zhruba 43 tisíc a ukrajinských obránců přes 17 tisíc.

Vliv dokumentů na Ukrajinu

Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov řekl v rozhovoru pro německou televizi ARD, že informace zveřejněné v souvislosti s únikem nebyly ve skutečnosti tajné. Kyjev tvrdí, že na plánech ofenzivy nemusí nic měnit.

"Není třeba se tolik zabývat úniky informací. Lepší by bylo soustředit se na dodávky zbraní schopných zasáhnout vzdálené cíle, abychom válku rychle ukončili," napsal také Mychajlo Podoljak, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Z jednoho dokumentu také vyplývá, že americká vláda připouští "dramatickou eskalaci" ze strany Moskvy v případě, že by ukrajinské útoky dosáhly hluboko do ruského vnitrozemí. Ostatně USA zatím odmítají dodat Ukrajině raketomety, které by takových zásahů byly schopné.

Klíčový Melitopol

Podle analýzy britské vojenské rozvědky Rusové navíc jednoznačně počítají s tím, že se ukrajinská armáda pokusí dobýt Melitopol v Ruskem okupované části Záporožské oblasti. Město leží mezi Záporožím a Azovským mořem a jeho ovládnutí by umožnilo Ukrajině přerušit pozemní spojení Ruska s Krymským poloostrovem a také zasahovat cíle na Krymu, jako jsou kasárna, letiště nebo sklady paliva.

Ukrajinská strana potřebuje dosáhnout ještě nějakých zisků po znovu ovládnutém Chersonu či okolí Kyjeva, aby před možným vyjednáváním o příměří byla v silnější pozici.

"Rusové budují kolem Melitopolu obranu složenou ze tří kruhů. Jsou od sebe vzdáleny zhruba dvacet kilometrů. Efektivita takové obrany ale bude záležet na tom, jak ruská strana použije dělostřelectvo," stojí ve svodce britských zpravodajců, která je pravidelně zveřejňována na Twitteru.

Deník Ukrajinska pravda s odvoláním na své zdroje z místa píše, že Rusové mají také plán evakuace pracovníků ruské společnosti Rosatom z okupované Záporožské jaderné elektrárny. To naznačuje, že obě strany očekávají vyostření situace v této oblasti.

