Řidič kamionu najel v Indii do davu demonstrantů, 20 lidí zemřelo. Některé nezabil náraz, ale proud

před 17 minutami

Nejméně 20 lidí v pátek zahynulo a dvě desítky dalších utrpěly zranění na jihu Indie, když řidič kamiónu ztratil kontrolu nad vozidlem a najel do davu manifestujících. S odvoláním na místní policii o tom informovala agentura AP. Kamion nejprve narazil do sloupu elektrického vedení a pak do davu lidí, kteří před policejní stanicí ve státě Ándhrapradéš protestovali proti nelegální těžbě písku. Nejméně 14 obětí nezahynulo po zásahu samotným kamionem, ale elektrickým proudem ze strženého vedení. Podle policie nehodu způsobil svou nepozorností a bezohledným stylem řízení řidič kamionu. Zatím není jasné, zda byl pod vlivem alkoholu, protože ihned po nehodě z místa činu utekl a policie po něm pátrá

Související články