Majitel kamionu, kterým útočil terorista v Berlíně, požaduje odškodnění od německé vlády

před 5 minutami

Majitel polské dopravní společnosti, jejímž kamionem loni v prosinci terorista Anis Amri najel do davu návštěvníků vánočního trhu v Berlíně, chce odškodnění od německé vlády. Informuje o tom list Passauer Neue Presse. Ariel Žurawski si postěžoval, že trvalo dlouho, než dostal nákladní auto zpět. "Spolková vláda nese zodpovědnost za útok. Doufám, že mi vynahradí všechny škody, které mi vznikly," řekl Žurawski. Nový kamion atentátník ukradl loni 19. prosince. Řidiče zastřelil a s autem najel do vánočního trhu. Jedenáct lidí, včetně jedné Češky, přišlo o život. Kamion poté zabavili vyšetřovatelé tohoto teroristického činu. Nyní ho má Žurawski už zpět a příští týden má auto odjet zpět do Polska.

autor: ČTK