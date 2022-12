"Odpojte mě." Reportér zachytil boj o život v polní nemocnici u Bachmutu

V polní nemocnici u ukrajinského Bachmutu, na který nadále útočí ruské síly, ošetřují den co den vojáky i civilisty. Někteří lidé v těžkém stavu lékařům často umírají pod rukama hned po příjezdu, ostatní raněné se pak alespoň snaží dostat do stabilizovaného stavu. Reportéři Rádia Svobodná Evropa v nemocnici strávili jeden den, během nějž zachytili tamní nelehké podmínky.

Reportér Marjan Kušnir s kameramanem navštívili polní nemocnici nedaleko Bachmutu na východě Ukrajiny v úterý 22. listopadu. "Teď sem byly dopraveny dvě zraněné ženy. Jedna byla v těžkém stavu. Byla uvězněna pod troskami po výbuchu. Druhá žena bohužel zemřela," popisoval Kušnir na kameru.

Společně s nimi přivezli v ten den do nemocnice i raněného ukrajinského vojáka, kterého zasáhly střepiny. Zdravotníci z něj v tu chvíli museli co nejrychleji sundávat nůžkami oblečení, které bylo obalené v bahně, a aplikovat mu infuzi. "Odpojte mě, lidi. Bolí to jako čert," naříkal během ošetřování raněný voják.

V polní nemocnici zdravotníci mnohdy musí pracovat za nedostatečného osvětlení a často jim docházejí potřebné léky. V některých případech se také stává, že krev musí pacientům urychleně darovat samotní lékaři.

"Naším hlavním úkolem je stabilizovat pacienty - v podstatě je nenechat v této fázi zemřít," popisoval v reportáži vojenský lékař Oleg Kolomiets. "V civilu pracuji jako dětský onkolog. Vzhledem k této profesi jsem toho viděl hodně. Mnoho zranění jsem ale zde musel ošetřit poprvé," dodal.

Bylo to krásné město. Ruská krutost eskaluje v nejhorší zóně války