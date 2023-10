Paralýza Sněmovny reprezentantů pokračuje. Volba předsedy ještě víc štěpí republikány

Americký Kongres je už více než dva týdny paralyzovaný. Radikální křídlo republikánů odvolalo vlastního předsedu Sněmovny Kevina McCarthyho po necelých deseti měsících v úřadu. Od té doby za něj ale marně hledají náhradu, protože se republikáni nejsou schopni shodnout. Největší šanci má Jim Jordan, který tvrdí, že prezidentské volby v roce 2020 byly zfalšované.

"Každý republikán, který hlasuje pro Jima Jordana jako předsedu Sněmovny reprezentantů, by se měl zodpovídat za jeho snahy o zvrácení voleb v roce 2020, za jeho roli ve spiknutí falešných volitelů z 6. ledna a za jeho pokračující útoky na naši demokracii," řekl pro list New York Times Kyle Herrig, výkonný ředitel levicové aktivistické skupiny Congressional Integrity Project, která proti těmto republikánům zahájila online kampaň.

Spojené státy za rok čekají spolu s výběrem nového prezidenta také volby do Sněmovny reprezentantů a demokraté se ze současného republikánské chaosu snaží vytěžit maximum. Republikány proto i díky relativně velké podpoře pro Jordana vykreslují nerozhodným voličům jako radikální stranu, která neuznává výsledky voleb.

Jordan se ale ve středu večer ani napodruhé předsedou nestal. Podpořilo ho 199 republikánů, ale 22 i napodruhé hlasovalo proti němu. Ke zvolení potřebuje Jordan alespoň 217 hlasů. Zatím k tomu má blíž demokratický nominant Hakeem Jeffries, kterého podpořilo 212 jeho straníků, což je pro stranu, která má v dolní komoře menšinu, velký úspěch.

Zasedání nyní řídí provizorní předseda. Sněmovna je ale bez nového předsedy paralyzovaná a neschopná odhlasovat nebo i jen projednat jakoukoliv legislativu. Někteří zákonodárci by si například přáli schválit balíček pomoci pro Izrael po útoku Hamásu, to ale bez zvoleného předsedy není možné, připomíná list The Guardian.

Ubližuje to straně

"Máme šanci ukončit tento chaos a nejistotu," prohlásil kongresman Tom Cole za Oklahomu, který Jordana na pozici nominoval. Přesto se někteří republikáni bojí, že pokud podpoří Jordana, ublíží jim to víc než současný zmatek.

"Ubližuje to zemi, ubližuje to Kongresu, ubližuje to naší straně," dodal Don Bacon z Nebrasky. Jde o jednoho z osmnácti republikánů, kteří zastupují obvody, v nichž v roce 2020 zvítězil prezident Joe Biden. Právě jejich pozice tak může být snadno ohrožena a voliči v příštích volbách mohou dát svůj hlas znovu demokratům.

Bacon dodal, že jeho krajně pravicoví kolegové, kteří se na začátku měsíce postarali o sesazení předsedy McCarthyho a vyvolali neřešitelný boj o to, kdo ho nahradí, chtějí mít ve sněmovně menšinu. "Myslím, že by tomu dali přednost. Aby mohli prostě hlasovat proti a pořád jen křičet a řvát."

Podle Bacona tito republikáni vládnout nechtějí a neumí. Takové obavy panovaly už v lednu, když se hlasovalo o předsednictví McCarthyho. Nakonec byl zvolen až na patnáctý pokus po velkých ústupcích krajně pravicovým zákonodárcům. Už tehdy se o místo ucházel i Jordan, nakonec ale podpořil McCarthyho.

Radikální politik

Republikáni se ovšem obávají, že ať už bude nakonec zvolen kdokoliv, nálepka radikálů jim do voleb zůstane. "Jim Jordan je kluk z plakátu pro extremismus kolem Donalda Trumpa," prohlásil v úterý večer ve sněmovně demokrat Jeffries.

Jordan, který zastupuje Ohio, je jedním ze zakladatelů a také místopředsedou nejpravicovější frakce strany zvané Freedom Caucus. V Kongresu působí už 14 let, za tu dobu ale nepředložil jediný návrh zákona.

Je pro absolutní zákaz potratů a v roce 2020 podporoval tvrzení bývalé hlavy USA Donalda Trumpa, že prezidentské volby byly zfalšované. Trumpa tehdy porazil Joe Biden. O útoku na Kapitol z ledna předloňského roku tvrdil, že se jednalo o pouhou exkurzi do Kongresu.

Podle průzkumu YouGov Blue, oddělení výzkumné agentury sbírající data pro demokraty, uvedlo 63 procent respondentů, že umírnění republikáni by měli spolupracovat s demokraty na vytvoření dvoustranné vládní koalice. O tom, že by s ostatními republikány měli kooperovat pouze při volbě nového předsedy, je přesvědčeno 37 procent dotazovaných.

Situaci by navíc republikánům mohl zkomplikovat i Donald Trump, který se podle průzkumů nejspíš stane prezidentským kandidátem strany. Exprezident je vnímán jako hlavní figura radikálního křídla strany a je možné, že by někteří umírnění republikáni, kterým se do Kongresu podařilo probojovat i v demokratických státech, už nedokázali své voliče přesvědčit.

Někteří republikáni ale doufají, že do voleb, které proběhnou příští rok v listopadu, je ještě daleko a u hlasovacích uren si na opakovaný chaos kolem volby předsedy republikánů už nikdo nevzpomene. Spoléhají také na to, že je jejich voliči budou umět oddělit od zbytku strany.

"Budu posuzován podle práce, kterou dělám, a kdokoli bude kandidovat proti mně, bude posuzován na základě svých zkušeností a živobytí," řekl umírněný republikán Marc Molinaro z New Yorku, který hlasoval pro Jordana a zastupuje obvod, v němž v roce 2020 zvítězil Biden. "Opravdu věřím, že pokud budeme k lidem, které zastupujeme, upřímní, budou nás hodnotit na základě toho."

