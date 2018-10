Rekonstrukce vraždy Kuciaka: střelec dlouho čekal v úkrytu, pokyny dostal v telefonu

Slovenská média publikovala některé pasáže z usnesení o vzetí do vazby podezřelých z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

Bratislava - Vrazi slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové si byli před činem sedmkrát prohlédnout dům ve vesnici Velká Mača, kde reportér bydlel. Střídali přitom automobily. Používali vozy značky Peugeot nebo Škoda.

Vyplývá to z usnesení o vzetí do vazby lidí, kteří jsou podezřelí ze spáchání dvojnásobné vraždy. Na základě informačního zákona si toto usnesení vyžádal a následně zveřejnil server Aktuality.sk, kde Kuciak do své smrti pracoval.

Ve vazbě jsou Tomáš Szabó, Miroslav Marček, Zoltán Andruskó a Alena Zsuzsová. Podezřelým z provedení vraždy je Szabó, Marček řídil auto na místo činu.

Do Velké Mači přijela dvojice vozem 21. února v 18:28. Marček Szabóa vysadil na kraji vesnice. Szabó šel ke Kuciakovu domu a čekal v úkrytu před budovou. Střílel přesně ve 20:21. K fotbalovému hřišti doběhl ve 20:25 a nastoupil do auta.

Společně odjeli do Komárna za Andruskóem.

Peníze navíc

Zsuzsová měla za vraždu zaplatit padesát tisíc eur Andruskóovi, který kontaktoval pachatele.

Informace o Kuciakovi a jeho domě dostali Szabó a Marček nahrané v mobilním telefonu. Obsahoval videa i fotografie.

Zsuzsová se podle spisu velmi zlobila kvůli tomu, že zemřela také Kuciakova snoubenka. Její vražda objednaná nebyla, podle úřadů byla jen ve špatný čas na špatném místě. Když ale po zprávách v médiích pachatelé zjistili, kdo vlastně Kuciak byl, žádali další peníze. Údajně je dostali, ale není známo, o jakou částku šlo.

Peníze inkasovali v hotovosti, v pětiseteurových bankovkách.

Dílna na úpravu zbraní

Zasahující policisté v domě Szabóa našli kukly, pouta, samopaly, tlumiče a náboje do samopalů, napsal slovenský deník Sme. Muž měl také dílnu, ve které zbraně upravoval.

Při domovní prohlídce Zsuzsové nalezli policisté 23 tisíc eur v hotovosti.

V usnesení o vzetí do vazby se píše o tlumočnici Zsuzsové pouze jako o zprostředkovatelce. Není tam však nikde jasně uvedeno, kdo si vraždu objednal nebo kdo je z tohoto činu podezřelý.

Policie zatím nepotvrdila, že objednavatelem je podnikatel Marián Kočner, o jehož aktivitách Kuciak psal a který novinářovi vyhrožoval. Kočnerovo jméno před vyšetřovateli zmínil Andruskó, který spolupracuje s vidinou nižšího trestu.

Od konce června je Kočner ve vazbě kvůli případu, ve kterém ho policie obvinila z falšování směnek v hodnotě zhruba 69 milionů eur (1,8 miliardy korun).

Kočnera zadržovali policisté ve vazbě v Bratislavě, ale po zatčení čtveřice lidí v souvislosti s vraždou Kuciaka ho převezli do přísně střežené věznice v Leopoldově.

