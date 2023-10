Méně eurokomisařů i úprava hlasování. Na summitu začala velká debata o rozšíření unie

EU se měnila kvůli přijetí Česka a dalších zemí a pak znovu v roce 2009 Lisabonskou smlouvou. To nestačí?

Kdyby šlo o jeden až dva menší a bohaté státy, na vnitřním chodu EU by se to projevilo minimálně. Jenže teď čeká před dveřmi devět chudých zemí. Ukrajina, Moldavsko, Gruzie a šest západobalkánských států mají všechny nižší hrubý domácí produkt na hlavu než současná nejchudší země sedmadvacítky - Bulharsko (status kandidátské země má i Turecko, to je ale spíše formalita, pozn. red.).

Pokud by tomu unie nepřizpůsobila svoje pravidla, její rozpočet a zemědělská politika by to nezvládly. Financial Times citovaly z pracovní analýzy Evropské komise, že jen Ukrajina by měla v prvních letech po vstupu nárok na 186 miliard eur pro farmáře a pro svoje regiony, pokud by se parametry neupravily. A z Česka a dalších pěti států za bývalou železnou oponou by se stali čistí přispěvatelé do společného rozpočtu. Znamená to, že by tyto státy do Bruselu odvedly víc peněz, než by dostaly zpět na dotacích.