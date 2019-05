Rakouští sociální demokraté vysloví Kurzovi nedůvěru, zemi může vést vláda odborníků

Rakouští opoziční sociální demokraté (SPÖ) podpoří vyslovení nedůvěry kancléři Sebastianu Kurzovi. Podle agentury Reuters to řekla šéfka strany Pamela Rendiová-Wagnerová po dnešním jednání vedení SPÖ. Parlament bude v reakci na vážnou politickou krizi o nedůvěře kancléři hlasovat na pondělní mimořádné schůzi.

SPÖ dosud neměla jednoznačný pohled na to, zda Kurze podpoří či ne. Podle Rendiové-Wagnerové však zasedání předsednictva strany přineslo jasný závěr postavit se za vyslovení nedůvěry. Pokud by se stejně zachovali i protiimigrační svobodní, kteří byli až dosud Kurzovými koaličními partnery, vedl by zemi k předčasným zářijovým volbám pravděpodobně dočasný kabinet odborníků.

Rakousko se tento měsíc ocitlo v hluboké politické krizi poté, co německý deník Süddeutsche Zeitung a zpravodajský magazín Der Spiegel zveřejnily video, na kterém šéf svobodných (FPÖ) a pozdější vicekancléř Heinz-Christian Strache před rakouskými parlamentními volbami v roce 2017 hovoří ve vile na Ibize s ženou vydávající se za příbuznou ruského oligarchy. Kvůli skandálu Kurz koaliční spolupráci ukončil.