Strache ani nemusel být idiot. Jeho video zavání prací tajných služeb, řekl Schäuble

Video zachycující při korupčním jednání dlouholetého šéfa rakouských svobodných (FPÖ) Heinze-Christiana Stracheho nese podle předsedy německého Spolkového sněmu Wolfganga Schäubleho znaky práce tajných služeb. Otázky u něj vzbuzuje například i načasování zveřejnění videa v německých médiích. Vyplývá to z videa, které zveřejnil německý magazín Stern.

"Nějak to zavání něčím, jako je tajná služba," řekl přední politik německé Křesťanskodemokratické unie (CDU), který v minulosti zastával také posty ministra vnitra či financí.

Video z apartmánu na španělském ostrově Ibiza z roku 2017 zachycuje pozdějšího rakouského vicekancléře a šéfa poslanců protiimigrační FPÖ Johanna Gudenuse v rozhovoru s domnělou neteří ruského oligarchy a rodině slibuje rakouské státní zakázky, pokud svobodným dopomůže k vítězství ve volbách.

"Nastražení takové léčky, která nebyla neinteligentní, přece vyžaduje hodně organizační a finanční síly… To, co tady tomu Strachemu předvedli, působilo do jisté míry věrohodně. Ani to nemusel být naprostý idiot," řekl Schäuble podle Sternu v pondělí na akci gymnázia ve Freiburgu.

Šestasedmdesátiletý německý politik poznamenal, že je každopádně napjatý, zda budou okolnosti vzniku videa objasněny. "Člověk si klade otázky: Proč teď? A kdo to vytvořil. A za jakým účelem? Mysleli si, že ho mohou vydírat. Vydírali ho snad už v posledních dvou letech?" ptá se Schäuble necelý týden před volbami do Evropského parlamentu.

Kompromitující video přimělo Stracheho k odstoupení a vedlo k rozpadu vládní koalice. Zemi nyní čekají pravděpodobně v září předčasné volby.

V rakouských i německých médiích se v posledních dnech objevovaly spekulace, že natočení videa z Ibizy má na svědomí německý satirik Jan Böhmermann, který o jeho obsahu veřejně hovořil v náznacích již v dubnu. Stanice ZDF, která vysílá Böhmermannův satirický pořad Neo Magazin Royale, to ale popřela.

Samotný Strache trvá na tom, že se nedopustil ničeho ilegálního. Dvaatřicetiletý rakouský kancléř a šéf lidové strany (ÖVP) mezitím navrhuje odvolání ministra vnitra Herberta Kickla, který byl v době pořízení videa v FPÖ zodpovědný za finance. Podle Kurze není možné, aby v době vyšetřování skandálu stál v čele ministerstva vnitra právě on.

FPÖ už oznámila, že s Kicklem z vlády odejdou i ostatní její ministři a ambicióznímu Kurzovi nyní hrozí, že jeho vláda nedovede zemi ani do předčasných voleb.

Kickl patří mezi nejkontroverznější ministry rakouské vlády i kvůli loňské policejní razii v rakouské kontrarozvědce BVT. Policie při razii zabavila i nosiče dat s velmi citlivými informacemi, například o pravicových extremistech. Opozice pak Kickla vinila z pokusu o čistku v BVT.