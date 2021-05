Rakouská policie objevila zbraně a munici u odmítačů covidových opatření

Skupina Hamás, která ovládá Pásmo Gazy, podle libanonských médií informovala Hizballáh, že souhlasí s příměřím s Izraelem od pátku. Televize Al-Džazíra a BBC už předtím s odvoláním na své zdroje uvedly, že Izrael sdělil egyptským prostředníkům, že také on klid zbraní podpoří. Izraelský list The Times of Israel přitom zdůrazňuje, že informace zatím oficiálně nepotvrdila ani jedna strana konfliktu. Podle vlády amerického prezidenta Joea Bidena Izraelci dosáhli významných vojenských cílů a jsou nyní v pozici, z níž mohou začít operaci tlumit, uvedl Bílý dům.

Od 19:00 (18:00 SELČ) zasedá izraelský bezpečnostní kabinet. Izraelskému listu Haarec několik zdrojů sdělilo, že palestinský Hamás s Izraelem zatím k žádné dohodě nedospěl. Podle jednoho zdroje listu však izraelský premiér Benjamin Netanjahu pravděpodobně kabinetu předloží ke schválení jednostranný návrh na klid zbraní. Nejmenovaný činitel izraelské veřejnoprávní stanici Kan řekl, že kabinet schválí jednostranné vyhlášení příměří, jež začne platit někdy v nadcházejících 24 hodinách. Podle zdrojů izraelského webu Ynet hodinu, kdy začne příměří platit, pravděpodobně oznámí Egypt, který se na vyjednávání podílí.

Podle izraelské Stanice 12 Hamás v uplynulých hodinách zpřísnil své požadavky, údajně chce, aby se Izrael podílel na obnově Gazy po izraelském bombardování. Další jeho požadavky se podle téhož zdroje týkají Chrámové hory a Jeruzaléma, na ně prý ale Izrael nepřistoupí.

Ve Washingtonu ve čtvrtek mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že zprávy o jednáních jsou povzbudivé. "Viděli jsme zprávy o posunu k potenciálnímu příměří. Je to evidentně povzbudivé," řekla na pravidelném briefingu. Později Bílý dům podle Reuters uvedl, že podle hodnocení americké vlády Izraelci dosáhli významných vojenských cílů a jsou v pozici, kdy mohou začít své operace tlumit. Biden předtím o zklidnění situace hovořil se svým egyptským protějškem Abdal Fattáhem Sísím. Podle kanceláře egyptského prezidenta budou obě země pokračovat v rozhovorech a koordinaci s cílem situaci uklidnit.

Americký list The Wall Street Journal (WSJ) ráno s odvoláním na zdroje, které o klidu zbraní jednají, napsal, že příměří mezi Izraelem a palestinským Hamásem by mohlo začít platit už v pátek. Nejasný ale zatím zůstává postoj skupiny Islámský džihád, která se bojů také účastní.