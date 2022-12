Ukrajince zachránilo obrněné monstrum. Z Tatry útočí sovětská technika na steroidech

Ukrajinským dělostřelcům v boji proti okupantům pomáhá raketový systém Burevij. Modernizovaná zbraň stojící na sovětských základech je připevněná na obrněných českých Tatrách. Vojáci si auto v reportáži Rádia Svobodná Evropa pochvalují zejména kvůli zvýšenému bezpečí, které jim poskytuje.

Modernizované vícenásobné raketomety ze sovětské éry, které jsou namontované na českých vozidlech, využívají digitální ovládání. Pomocí něj mohou vojáci získat data z dronů. Zjistí tak, kde se nacházejí nepřátelské cíle.

"Systém Burevij pomocí sovětských raket dostřelí až do 35 kilometrů. Teď čekáme ale na nové rakety Typhoon-2, které zasáhnou cíl vzdálený až 65 kilometrů a jsou přesnější," uvedl ukrajinský voják Pavlo, který chválí i samotnou českou Tatru.

"Vozidlo se lépe pohybuje terénem a má lepší manévrovací schopnosti. I po silnici s ním můžeme jet rychleji. Ale nejdůležitější je, že kabina je pancéřovaná, takže chrání posádku před střepinami," dodal ukrajinský voják Pavlo.

Obrněný transportér navíc dokáže odolat mrazu a dobře se pohybuje i po zmrzlém povrchu. Posádka musí být ale i tak dobře organizovaná. "Dostat se ze stanoviště do palebných pozic trvá až 10 minut. Když už ale na cíl čekáme v postavení připraveném střílet, trvá to jen několik minut. Posádce stačí vlézt do vozidla, otočit věž a zahájit palbu," vysvětlil ukrajinský voják "Kojot".

Raketový systém Burevij stále častěji využívají vojáci na frontě na východě Ukrajiny. Voják Pavlo vysvětlil, že kromě něj jim v boji pomáhají i samohybné houfnice. "Máme výkonné vybavení, které může nepříteli způsobit vážné škody," řekl voják.

Tým, se kterým natáčel štáb Rádia Svobodná Evropa, popsal také jeden z ruských útoků, při kterém se "blýskla" obrněná Tatra. "Naše palebné stanoviště bylo zasaženo nepřátelským raketometem Smerč. Zasáhl kabinu, ale posádka naštěstí díky Tatře přežila," uzavřel Pavlo.

Podívejte se na reportáž v úvodu článku.

Pobavený Putin: Ukrajina si začala. Na elektrárny budeme dál útočit