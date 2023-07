Raketa Ariane 5 vyrazí na poslední cestu do vesmíru, pak nastoupí nová generace

Nosná raketa Ariane 5 evropské společnosti Arianespace v úterý vyletí naposledy do vesmíru. Nosič má odstartovat z kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně ve 23:30 SELČ, rakety této generace pak nahradí nová verze Ariane 6, která ale odstartuje nejdříve koncem letošního roku.

Nasazení nové rakety do provozu je přitom pro Evropu důležité mimo jiné kvůli přerušení spolupráce s Ruskem po ruské invazi na Ukrajinu.

Finální misi Arianespace původně plánovala na polovinu června, kvůli technickým obtížím ji ale odložila. Raketa na oběžnou dráhu vynese dva náklady - německý experimentální komunikační satelit Heinrich Hertz a francouzskou komunikační družici Syracuse 4b.

Poslední let označený VA261 bude představovat 117. misi rakety Ariane 5, které začaly létat do vesmíru v roce 1996. Od té doby dostaly do kosmu například sondu Rosetta, která zkoumala kometu Čurjumov-Gerasimenko, satelity evropského navigačního systému Galileo nebo vesmírný teleskop Jamese Webba. Naposledy v dubnu raketa Ariane 5 při předposlední misi vyslala sondu Juice k největší planetě sluneční soustavy Jupiteru.

Rakety série Ariane 5 více než zdvojnásobily kapacitu svých předchůdkyň Ariane 4, pokud jde o hmotnost nákladu přepravovaného na oběžnou dráhu. Umožňovaly tak vynést na orbitu dva velké telekomunikační satelity najednou nebo vyslat velké a těžké náklady do hlubin vesmíru, uvádí Evropská kosmická agentura (ESA).