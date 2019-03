Pýše antického Řecka svítá naděje na záchranu. Řeku Ilissos má oživit nový park

Odehrává se tam dílo Faidra učence Platóna a čas u jejích břehů trávili proslulí antičtí filozofové. Athénská řeka Ilissos, kterou starověcí Řekové považovali za jednu ze svých nejdůležitějších, se stala v minulosti obětí průmyslového pokroku. Teď má ale šanci aspoň na částečnou záchranu.

Na řece se neblaze podepsal průmyslový vývoj po druhé světové válce, který například řecký list Kathimerini označuje "za jeden z mnoha zločinů, ke kterým v Athénách došlo ve jménu pokroku".

Řeka od té doby protéká podzemním tunelem pod městskými bulváry Vasileos Konstantinou a Kallirois. Na povrch se dostane jen v křovinách za zříceninou Chrámu Dia Olympského v centru Atén. Podle řeckého tisku mohlo být po válce jedním z důvodů, proč se město rozhodlo Ilissos vést pod povrchem, její znečištění splašky.

Tunel se už dlouho nachází ve špatném stavu. Společnost Athens Anaplasis, která se zaměřuje na urbanismus, přišla s nápadem vystavět na obou březích park. Tvrdí, že je to lepší volba, než investovat do opravy tunelu. Ta by údajně vyšla dráž. Rekonstrukce by stála desítky milionů eur, odhaduje expert na urbanismus z Národní technické univerzity Nikolas Belavilas, který působí i ve zmíněné firmě.

Nová pěší zóna by podle architektonických plánů lemovala trasu v oblasti Chrámu Dia Olympského a Národní zahrady. Šlo by zhruba o 1,2 kilometru dlouhý park táhnoucí se po obou stranách Ilissos.

"Jestli se tunel řeky Ilissos zbortí, nebude možné, aby řeka tekla ve svém přirozeném směru a může se rozvodnit po celém centru města," varoval na webu BBC Belavilas. Eroze půdy v okolí tunelu navíc způsobila, že tu od loňského října nejezdí tramvaje.

Zatím ale není jasné, kdy by park mohl vzniknout a kolik by stál. V Athénách se o něm mluvilo už dříve.

Poprvé se nápad zrodil zhruba před 15 lety, kdy Řekové chystali letní olympiádu. Nakonec ale zůstalo jen u plánů. Ani druhý pokus nevyšel - tentokrát kvůli finanční krizi, která jihoevropský stát tvrdě zasáhla v roce 2008, připomněl deník Kathimerini.

