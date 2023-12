Putin posiluje a počítá s příšernými ztrátami. Evropě uniká, co je v sázce, píše list

Poprvé od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu se Putinovy šance na vítězství ve válce jeví stále reálněji, uvádí americké vydání britského týdeníku The Economist. Ruský prezident zavedl válečnou ekonomiku, posílil svou moc, zajistil dodávky zbraní ze zahraničí a také pomáhá poštvat globální Jih proti Západu, píší novináři.

Šéf NATO: Pokud Putin vyhraje, bude to tragédie pro Ukrajince a nebezpečí pro nás. | Video: Reuters

"Zásadní je, že [Putin] podkopává přesvědčení Západu, že Ukrajina může - a musí - vyjít z války jako prosperující evropská demokracie," uvádí se v textu. Západ nevyvíjí veškeré možné úsilí, aby snížil Putinovu důvěru ve vítězství. Fatalismus, sebeuspokojení a nápadný nedostatek strategické vize stojí v cestě, zejména v Evropě, píše The Economist.

Novináři označují za pravděpodobné Putinovo vítězství v krátkodobém horizontu - udržení dobytých ukrajinských území. V současné době probíhá na frontě "obranná válka", kdy ani jedna strana nedokáže vytlačit protivníka z území, které ovládá. "Může to trvat mnoho let," uvádí se v textu.

Přinejmenším v roce 2024 bude Rusko v silnější vojenské pozici, protože má více dronů a dělostřeleckých granátů než Ukrajina a vyvinulo úspěšnou taktiku proti řadě ukrajinských zbraní. Kromě toho je Putin, který vnitrostátně posílil, připraven na strašlivé ztráty v řadách ruské armády.

"Rostoucí zahraniční podpora částečně vysvětluje převahu Ruska na bojišti. Putin získal bezpilotní letouny z Íránu a dělostřelecké granáty ze Severní Koreje. Pracoval na tom, aby přesvědčil velkou část globálního Jihu, že nemá mít velký zájem na tom, co se stane s Ukrajinou," píší autoři textu.

Navzdory prohlášením o závazcích vůči Ukrajině je pro západní vlády stále obtížnější dodržet své sliby. Zejména v USA se Bidenova administrativa stále snaží přesvědčit Kongres, aby Ukrajině přidělil více než 60 miliard dolarů.



Situace se navíc může ještě více zkomplikovat v případě vítězství bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2024, dodává The Economist. "Evropa by se měla připravit na tuto hrozivou možnost - a na zpomalení americké pomoci, ať už bude v Bílém domě kdokoli. Místo toho se evropští lídři chovají, jako by vždy vládl štědrý Joe Biden," píší novináři.

Evropa by měla Putina považovat za významnou dlouhodobou hrozbu pro svou vlastní bezpečnost. Novináři vyzývají, aby se evropské obranné strategie vyvíjely tak, aby Putin v Evropské unii neviděl ani tu nejmenší slabinu. A nejúčinnější strategií Evropy, jak Putina odradit, je demonstrovat neochvějné odhodlání a závazek vůči Ukrajině v podobě dodávek potřebných zbraní a tvrdších sankcí vůči Rusku, uzavírá The Economist.

