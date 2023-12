Putin se postaví před obyčejné Rusy. Ti žádají odpověď na jednu klíčovou otázku

Rusové netrpělivě čekají, jak v každoročním pořadu Přímá linka na jejich otázky odpoví prezident Vladimir Putin. Levada Center, na místní poměry nezávislá organizace pro průzkum veřejného mínění, se jich předtím zeptala, na co by se hlavy státu rádi zeptali. Jedno téma, které není pro Putina příjemné, převažuje.

Ruský prezident minulý rok na otázky běžných občanů neodpovídal kvůli agresi, kterou rozpoutal na Ukrajině. Dnes se ale před lidmi s největší pravděpodobností objeví a podle Levady by se Rusové nejraději svého prezidenta zeptali, kdy skončí agrese proti Ukrajině, kterou Putin vydává za "speciální vojenskou operaci".

V průzkumu se 21 procent dotázaných vyjádřilo, že by prezidentovi chtěli položit otázku související s ukončením války proti Ukrajině v různé variantě: Kdy bude mír? Kdy skončí speciální vojenská operace? Kdy vyhrajeme? Co dělá režim pro ukončení operace? Kdy skončí mobilizace?

Právě na Putinův rozkaz vpadla ruská vojska 24. února do sousední země a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, ve kterém zahynuly desítky tisíc vojáků a tisíce civilistů a miliony lidí válka vyhnala z domovů.

Ruský opoziční telegramový kanál 7×7 Horizontu Rusko informoval, že ženy z města Samara na jihozápadě Ruska ve Volžské oblasti ze skupiny nazvané "Cesta domů" chtějí během otázek a odpovědí sdělit své stížnosti na válku přímo Putinovi. Kanál uvedl, že se ženy přihlásily s otázkami ohledně toho, jak dlouho zůstanou vojáci na Ukrajině a kdy se vrátí domů. Je otázka, zda se vůbec do vysílání dostanou. Otázky budou prověřeny a nesouhlas s politikou Kremlu bude s největší pravděpodobností potlačen.

Okruh otázek o ukončení války se ukázal mnohem důležitější pro Rusy než jiná témata, tvrdí Levada. Například jen osm procent dotázaných se zajímalo o penze, výši důchodů, životní úroveň penzistů, sociální programy, dostupné bydlení, nízkou kvalitu služeb ve zdravotnictví a školství, napsala o poznatcích z průzkumu agentura Unian.

Sedm procent dotázaných by se ptalo na nízké platy a životní úroveň. Šest procent by si přálo zeptat se Putina, kdy se vzdá moci a jak vidí budoucnost Ruska anebo na rostoucí ceny. Budoucí rozvoj zajímá tři procenta Rusů a dvě procenta chtěla od hlavy státu poradit kvůli řešení problémů v místě svého bydliště. Stejné procento se znepokojuje kvůli zahraniční politice, migraci či korupci úředníků.

Desetina Rusů by se šéfa státu na nic neptala a ani se nebude dívat na televizi. Asi pětina účastníků průzkumu nebyla s to zformulovat otázku, kterou by hlavě státu položila.

