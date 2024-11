Už se ani nesnaží to skrývat. Analytici bez obalu řekli, za čím jde Putin na Ukrajině

Ruský vůdce Vladimir Putin měl znovu rázně odmítnout úvahy o případném jednání o příměří. "Nadále projevuje jasný nezájem a usiluje o zničení ukrajinské státnosti," hodnotí prostoj šéfa Kremlu ve své analýze uznávaný americký Institut pro studium války (ISW).

"Ruská vláda se rozhodla, že bude pokračovat ve své činnosti. Prezident Vladimir Putin nadále dává najevo, že nemá zájem vyjednávat o příměří a je odhodlán dosáhnout svého cíle, kterým je zničení ukrajinské státnosti," reflektoval okolnosti agrese think-tank.

Analytici se opírají mimo jiné o nedávné vyjádření srbského prezidenta Alexandra Vučiče pro americký Bloomberg. Vučić novinářům poskytl detaily z telefonického hovoru s Putinem, který se uskutečnil v polovině října. Bylo to poprvé po dvou a půl letech, co spolu tito dva politici oficiálně mluvili, podotýká server Ukrajinska pravda.

Vučić se měl během společné debaty s Putinem pokusit nadnést téma příměří na Ukrajině. Šéf Kremlu mu však odpověděl, že jeho armáda v rámci "speciální vojenské operace", jak Rusové nazývají svou agresi na Ukrajině, neplánuje upustit od svých cílů. Podle ISW se tyto cíle rovnají zničení ukrajinského státu a jeho vlády.

Podle analytiků měl Putin projevit stejný postoj i na červencové tiskové konferenci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Během brífinku odmítl vyjednávání o příměří s tím, že by takový krok Ukrajině umožnil přeskupit síly a znovu se vyzbrojit.

To by však platilo pro obě strany. Institut se domnívá, že příměří za stávajících okolností by Rusku pomohlo. "Poskytlo by Kremlu čas na další radikalizaci a militarizaci tamní společnosti proti Ukrajině. Okupanti by také těžili z času na odpočinek," hodnotí institut s tím, že by po pauze pravděpodobně následoval další útok na Ukrajinu.

