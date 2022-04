Putin chce slavit vítězství na přehlídce 9. května. Donbas čeká útok za tři dny

Válka na severu Ukrajiny prozatím skončila, Rusové míří na jihovýchod. Cílem se zdá být úplné dobytí Donbasu a zajištění pozemního spojení Krymského poloostrova s ruskou pevninou. Kompletní dobytí Donbasu znamená, že Rusko chce obsadit i ty části Doněcké a Luhanské oblasti, které ve válce v roce 2014 zůstaly pod kontrolou Ukrajiny.

Americké zpravodajské služby se domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin požaduje nějaký jasný úspěch, který by mohl prezentovat jako vítězství na vojenské přehlídce v Moskvě 9. května. Ta se koná každoročně na Rudém náměstí na připomínku sovětského vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.

Jelikož Putin tvrdí, že ruská armáda na Ukrajině bojuje proti nacistům, hodilo by se mu podle analytiků prezentovat před ruskou veřejností nějaký úspěch. Proto bude zřejmě chtít v následujících týdnech definitivně dobýt Mariupol a postoupit na Donbase.

Propaganda ruského režimu staví současnou agresi na Ukrajině jako pokračování druhé světové války a boje proti nacistům.

"Věřím, že by si Putin velmi přál toto udělat. Učinil z 9. května, dne vítězství, jakýsi ideologický středobod svého režimu," řekl deníku Aktuálně.cz rusista Libor Dvořák.

"Souvisí to s tím, že v roce 1945 Sovětský svaz měl velké územní zisky a měl významné postavení ve světě, což Putina fascinuje a rád by to napodobil. Určitě by rád vyhlašoval z Leninova mauzolea, že válka skončila vítězstvím a cílů bylo dosaženo. To znamená dobytí celého Donbasu a pozemní propojení Krymu s Ruskem Perekopskou šíjí. Původně šlo Putinovi o vítězství na celé Ukrajině, ale to se mu prostě nepodařilo," dodal.

Blíží se střet na Donbase

Bývalý zahraničněpolitický poradce prezidentů Vladimira Putina a Borise Jelcina Sergej Karaganov řekl v rozhovoru pro časopis New Statesman, že prohra je pro Kreml nepřijatelná. "Pokud Rusko nebude moci zvítězit nebo bude výsledek vypadat jako jeho porážka, může konflikt eskalovat. Na světě jsou desítky míst, kde je možná přímá konfrontace se Spojenými státy," uvedl jeden z autorů ruské zahraničněpolitické strategie.

Vojenský analytik a odborník na válečnou strategii Phillips O'Brien z univerzity St. Andrews ve Skotsku se domnívá, že mírové rozhovory jsou v tuto chvíli v podstatě přerušené. Právě proto, že Putin teď o ně nemá zájem.

"Čeká nás velký střet a test obou armád na Donbasu. Putin hledá způsob, jak vojenskou silou dosáhnout nějakého vítězství poté, co původní plány selhaly. Dokud tento střet nebude rozhodnut, nedojde k průlomu v jednáních," soudí O'Brien.

Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj potvrdil, že očekává tvrdé boje s ruskou armádou. Vyzval obyvatele, aby se evakuovali do jiných částí Ukrajiny, dokud je to ještě bezpečné. "Vyzývám všechny, aby odjeli, dokud je to bezpečné. Dokud jezdí autobusy a vlaky. Využijte tu příležitost," uvedl Hajdaj.

Ve středu už Rusové ostřelovali město Severodoněck. Hajdaj řekl, že velkou ruskou ofenzívu v oblasti očekává za tři nebo čtyři dny.

Rychlé zbrojení na východě

Rusko nasadilo od 24. února do války postupně 190 tisíc vojáků. Podle odhadů ministerstva obrany Spojených států jich více než deset tisíc zahynulo a také ztráty techniky jsou značné. Například elitní 4. tanková divize, zvaná Kantemirovská, přišla o 46 tanků z dvou set, uvádějí Američané s odvoláním na své zdroje.

Na východě ale Rusové mohou soustředit zbylé síly na menším území, takže nemusejí mít takové problémy se zásobováním jako na začátku. Ukrajina má na východě své elitní jednotky a její představitelé vyzývají spojenecké země, aby jí rychle dodaly zbraně, které na udržení Donbasu a osvobození okupovaného jihu bude potřebovat.

"Vidíme, že se Rusové stáhli od Kyjeva, přeskupují se, přezbrojují se, doplňují zásoby. Připravují se na tažení na východ. V následujících týdnech očekáváme ruskou ofenzívu na jihu a východě Ukrajiny s cílem ovládnout celý Donbas a získat pozemní spojení s Krymem," řekl v úterý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Přístavní město Mariupol je obléháno a bombardováno ruskou armádou už déle než měsíc, přesto ukrajinští obránci stále drží v obklíčení část města. Vážou tím ruské vojáky, kteří by v případě pádu Mariupolu mohli být nasazeni jinde.

