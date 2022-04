"Mívám návaly vděčnosti." Ukrajinka s dětmi našla útočiště u Rusů v Praze

Když na začátku března Julie Saryčevová utíkala se svými třemi syny z ukrajinského Dnipra před ruskou invazí, netušila, kam ji vlak veze. Skončila na místě, které se může zdát jako nepravděpodobné útočiště - u ruského páru v Praze, píše agentura Reuters.

Cesta uprchlici přivedla do domu umělců Petera Bankova a jeho ženy Julie Fedulové, kteří patří k 45tisícové ruské komunitě žijící v České republice. Dvojice vyslyšela žádost od církve, ke které se Saryčevová hlásí, a ubytovala ji i její syny Serafina (8 let), Savu (12 let) a Serhije (15 let). Dvaapadesátiletý Bankov řekl, že židovsko-ruská rodina jeho matky prchala z Německa, a proto je pro něj přirozené pomáhat.

Saryčevová popisovala na kameru cestu do české metropole. Její manžel Anton, který musel zůstat na Ukrajině, naložil rodinu do vlaku. Souprava pak jela přes noc se zhasnutými světly. "Byla tam spousta lidí… Mnozí se už neměli kam vrátit. A ty příběhy jsou těžké a strašné," vzpomínala uprchlice především na setkání s lidmi z města Volnovachy, které je válkou těžce zasažené.

Stejně jako její pražští hostitelé je Saryčevová umělkyní. Že najde přístřeší u ruské rodiny, jí nevadilo. "Mám takové noční návaly vděčnosti za to, že jsem poznala Petra a Julii," tvrdí. Jak dlouho Saryčevová ve svém útočišti zůstane, zatím neví. Po příjezdu se už cítí lépe a chce se více rozhlédnout po Praze.