Američané se bojí, že Rusko zasáhne do jejich voleb. Biden by byl lepší, tvrdí Putin

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu překvapil mnoho diváků i moderátora, když na dotaz o amerických prezidentských volbách odpověděl, že doufá ve výhru současného prezidenta, demokrata Joea Bidena. "Je zkušený, předvídatelný a ze staré školy," řekl v rozhovoru pro ruskou státní televizi Putin, který měl v minulosti dobré vztahy spíše s Bidenovým republikánským rivalem Donaldem Trumpem.

Putin Trumpa před jeho první prezidentskou kandidaturou v roce 2016 chválil jako "vynikajícího a talentovaného". Trump zase opakovaně prohlásil, že s šéfem Kremlu jako prezident "dobře vycházel".

Biden je naopak dlouhodobě ostrým kritikem Putina a ještě před zahájením ruské invaze na Ukrajinu ho dokonce označil za "vraha", připomněla stanice BBC.

Putin says he would prefer Biden to become the next US president. Reverse psychology? pic.twitter.com/wf4OErjgUj — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 15, 2024

Nyní Putin ve středečním rozhovoru pro ruskou státní televizi odmítl pochyby týkající se Bidenova věku a duševního zdraví. Uvedl, že když se naposledy setkali v roce 2021, nevšiml si ničeho zvláštního. "Už tehdy lidé říkali, že je neschopný, ale já jsem nic takového nezaznamenal," řekl.

"Ano, pořád se díval do papírů, ale abych byl upřímný, já jsem dělal totéž, takže na tom nebylo nic zvláštního," dodal. Americkému prezidentovi je 81 let a podle většiny voličů je na výkon funkce příliš starý. Na věk ale upozorňují i u Trumpa, kterému je o čtyři roky méně. Oba se pravděpodobně letos znovu utkají o post šéfa Bílého domu.

Ruský prezident také hodnotil rozhovor, který s ním minulý týden vedl bývalý moderátor americké stanice Fox News Tucker Carlson. Putina rozhovor podle jeho slov zklamal, protože očekával, že moderátor bude klást tvrdší dotazy a bude agresivnější. "To by i mně umožnilo, abych byl agresivnější v mých odpovědích," řekl.

Putin v interview dodal, že Rusko bude spolupracovat s každým, kdo "získá důvěru americké veřejnosti" a vyhraje prezidentské volby. Překvapivé vystoupení se objevuje v době, kdy Washington začíná více řešit možné ovlivnění voleb v USA ze strany Moskvy.

Soustředí se na Ukrajinu

Washington sice tvrdí, že ruské agenty v posledních dvou letech zaměstnává válka na Ukrajině a denní aktivita, která by mířila na Spojené státy, ustala, to ale podle amerických zpravodajců neznamená, že se Moskva nezaměří na listopadové prezidentské volby.

"Tento rok je pro ně důležitý," prohlásil ředitel americké Národní bezpečnostní agentury generál Paul Nakasone, který je zároveň velitelem kybernetického velitelství USA.

"Dívají se na americké volby a předpokládal bych, že vzhledem k výzvě, kterou mají na Ukrajině, chtějí zřejmě právě zde něco ovlivnit," citovala jeho vyjádření stanice CNN.

S jeho analýzou souhlasil i ředitel FBI Chris Wray. "Pokud něco, pak by se dalo říct, že zaměření Rusů na Ukrajinu zvýšilo jejich touhu ovlivnit, jak vypadáme my a jak přemýšlíme o problémech, protože politika USA má hluboký význam pro jejich nevyprovokovanou a strašnou invazi na Ukrajinu," uvedl.

Důvěra v demokracii

Už dříve američtí zpravodajové informovali o tom, že se Rusko snažilo ovlivnit volby ve více než 100 zemích. Často se přitom ruská dezinformační kampaň zaměřuje právě na zpochybnění celého demokratického procesu než jen na podporu jednoho kandidáta, upozornila loni agentura Reuters.

Ve Spojených státech měla Moskva podporovat například dezinformace o posledních prezidentských volbách v roce 2020, které vyhrál Biden. Trump ale nejprve odmítl svou porážku uznat a tvrdil, že docházelo k volebním podvodům, které ale žádný soud dosud neprokázal.

Trump naopak nyní čelí obvinění za pokus o politický převrat - dav exprezidentových příznivců nespokojených s výsledkem voleb v lednu 2021 zaútočil na budovu Kapitolu. Téměř třetina Američanů přesto stále věří tomu, že Biden volby vyhrál podvodem, jak v létě ukázal průzkum Univerzity Monmouth.

I proto Putinova podpora Bidena některé zahraniční pozorovatele zaskočila. Ruskému prezidentovi se nicméně nelíbilo, že jeho americký protějšek tvrdě odsuzuje válku na Ukrajině, což označil za velmi "škodlivé a pomýlené".

Trump naopak tvrdí, že on by konflikt na Ukrajině rychle vyřešil. Minulý týden také vyvolal pobouření, když prohlásil, že pokud země NATO nebudou dávat dost peněz na obranu a napadne je Rusko, Trump v takovém případě Moskvu povzbudí, ať si dělá, co chce. Šéf NATO Jens Stoltenberg v reakci požádal Trumpa, aby "neoslaboval" alianční záruky kolektivní bezpečnosti.

"Dokážete si to představit? Tohle říká bývalý prezident USA? Slyšel to celý svět. Nejhorší je, že to myslí vážně. Žádný jiný prezident v naší historii se nikdy nesklonil před ruským diktátorem. A dovolte mi, abych to řekl co nejjasněji: Já to nikdy neudělám," reagoval na Trumpova slova Biden.

