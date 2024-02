Odhady se krutě zmýlily. Uniklá data ukazují znepokojivou realitu Putinova Ruska

Hackerská skupina Prana Network údajně získala utajované informace o ceně bezpilotních letounů Šáhid -136. Sebedestrukční íránské drony, které ruští okupanti hojně využívají v bojích proti Ukrajině, vyšly prý Kreml na téměř dvě miliardy dolarů. Pokud by to byla pravda, jeden kus by v přepočtu vyšel na několik milionů korun, což je mnohem víc, než analytici dříve odhadovali.

1:00 Jak vypadá ruský útok íránským dronem Šáhid-136 | Video: Twitter / Roman M, Twitter / Dárek pro Putina

Hackerská skupina Prana Network tvrdí, že se jí povedlo úspěšně proniknout na e-mailové servery íránské společnosti Sahara Thunder. Firma, která vyrábí nechvalně proslulé útočné drony Šáhid, má působit jako krytí Islámské revoluční gardy. Ruská a íránská strana měly diskutovat o dvou dodávkách zbraní. První o dvou tisících kusech dronů za 290 tisíc dolarů za kus a druhé o šesti tisících kusech za 193 tisíc dolarů za kus," shrnuje zprávu server Newsweek. Podle webu Forbes se obě země nakonec dohodly na větší objednávce, která by íránské vládě po připočtení licenčních poplatků měla vynést 1,8 miliardy dolarů. Analytik Mezinárodního institutu pro strategická studia Justin Bronk ve článku zveřejněném minulý pátek v britském deníku Guardian odhadoval, že jeden ruský letoun vyjde nejméně na 20 tisíc dolarů (450 tisíc korun) za kus. Interní dokumenty Sahara Thunder, které skupina Prana zveřejnila dva dny po publikaci zmíněného textu, ukazují, že šlo o značně nepřesný odhad. Výroba jediného dronu Šáhid totiž údajně vyjde na 375 tisíc dolarů (tedy přes 8 a půl milionu korun za kus). Bezpilotní letouny Šáhid se staly klíčovým prvkem ruských útoků na Ukrajinu. Kyjev v prosinci uvedl, že za uplynulých 22 měsíců vypustili okupanti na zemi více než 3700 letounů tohoto typu. Ukrajinci dronům kvůli jejich hlučným motorům přezdívají "sekačky na trávu", ale i "létající mopedy". Aby Rusové zvýšili jejich maskování, nové modely mají černý nátěr, ale také proudové motory a nástroje pro snížení rádiových a radarových signálů. Uniklé informace naznačují, že Rusko platí minimálně část dovozu dronů zlatem. Vloni v únoru převedla ruská společnost Alabuga Machinery společnosti Sahara Thunder dva miliony gramů zlata. Platba v nezvyklé podobě může souviset se stavem ruské ekonomiky i důvěrou Íránu v jeho schopnost objednávku splatit, uvedl k tématu server Forbes. Nejedná se o ověřenou zprávu. Redakce serveru Newsweek se proto s žádostí o komentář obrátila na ruské i íránské ministerstvo zahraničí. Ani jeden z oslovených vládních orgánů dosud na dotazy novinářů nereagoval. Pokud jsou ale informace Prana Network přesné, jde o znepokojivou realitu Putinova Ruska. Potvrzuje se totiž, že země, v níž se stále zvyšuje podíl velmi chudých lidí, je skutečně připravená do války investovat obrovské sumy. Kreml už dříve informoval, že na na obranu a národní bezpečnost půjde 40 procent z celého letošního rozpočtu. Přelomová zbraň pro Ukrajinu. Tohle bych nečekal, popsal její drtivé výsledky expert (9. 2. 2024) 13:57 Spotlight News - Milan Mikulecký | Video: Aktuálně.cz