Působivá opoziční síla, typicky přezíravý Babiš. Světový tisk hodnotí protesty

Za pravděpodobně nejmasovější polistopadovou demonstraci v České republice shodně označují světová média úterní protest na Václavském náměstí, jehož účastníci žádali demisi premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Reportáže si všímají zaplněného centra Prahy a podrobně informují o obsahu předběžného auditu Evropské komise, podle něhož je Babiš ve střetu zájmů. Část komentářů soudí, že protesty vládu neohrozí.

Podle francouzského listu Le Figaro šlo o největší podobnou akci za posledních několik desetiletí. List cituje slova organizátorů, podle nichž "Babiš nabízí každý týden nový důvod k protestům". Stejně jako řada dalších médií Le Figaro upozorňuje, že definitivní informace o výsledcích auditu bude obsahovat i stanovisko české vlády.

"Na náměstí v srdci Prahy, kde se před třiceti lety davy shromáždily v úsilí zbavit se komunistické vlády a kde byla 70 let předtím vyhlášena nezávislost, zněly v úterý znovu protestní písně," uvedl svou reportáž americký list The New York Times. "Původně nevelký protest přerostl v cosi širšího a možná obtížněji kontrolovaného," napsal autor Marc Santora.

Babiš podle newyorského listu reagoval s přezíravostí pro něj typickou a auditory obvinil z účasti na rozsáhlém politickém spiknutí. Je houževnatý a přežil už v parlamentu hlasování o nedůvěře vlády. Velké demonstrace, které mají být podle organizátorů v příštích týdnech ještě rozsáhlejší, ale představují ohrožení jiného druhu, upozorňuje list. V sousedním Slovensku měsíce protestů vedly k pádu kabinetu a umožnily vítězství Zuzany Čaputové v prezidentských volbách.

Podle serveru Politico velikost demonstrace připomněla shromáždění během sametové revoluce, která ukončila vládu komunistů v Československu. Opozice se rychle chopila příležitosti a žádá, aby Babišova vláda požádala o důvěru, což premiér odmítl. Pozice sociálních demokratů naznačuje, že vztahy mezi premiérem a jeho koaličním partnerem se mohou rozpadat, napsal server.

O demonstraci v Praze píše i britský tisk. Zpravodaj listu The Financial Times James Shotter připomíná, že Babiš je pod rostoucím tlakem kvůli svým obchodním zájmům. Jeho hnutí je ale stále nejsilnějším seskupením a sám Babiš zůstává nejpopulárnějším politikem. Sociální demokraté mají nyní navíc málo důvodů ho opustit, protože mimořádné volby by mohly znamenat jejich konec, uvádí list. O minimální hrozbě rozpadu české vládní koalice píše i americká agentura Bloomberg.

"Televizní záběry ukázaly davy po celé délce (Václavského) náměstí, což zablokovalo městské centrum a naplnilo naděje organizátorů ukázat působivou opoziční sílu," napsal britský list The Guardian. Různorodé sociální složení naznačilo, že zlost se rozšířila z liberálních a spíše kosmopolitních oblastí kolem Prahy i do míst, kde měl premiér vždy silnou podporu, konstatoval deník, který v reportáži dal slovo několika demonstrantům.

Odhad síly davů je obtížná věda, ale moře tváří se rozprostíralo od sochy sv. Václava až na konec nejdelšího pražského náměstí, uvedl reportér stanice BBC Rob Cameron. "Přestože masy lidí jsou velké a rostou, jejich síla přinést změnu je sporná. Babiš odmítá rezignovat, prezident ho nevyhodí i když je formálně obviněn a koaliční partneři ho aspoň prozatím nechtějí opustit," uvádí.

Pražskou demonstraci zaznamenává i ruský tisk, který se ale většinou omezuje na popis událostí. Propagandistický server Sputnik napsal, že demonstranti už se nespokojí s odchodem Benešové. "Chvilkaři totiž rovněž požadují demisi Babiše a dodávají, že pražské Václavské náměstí jim už nestačí," uvádí server s odkazem na spolek Milion chvilek, který úterní shromáždění pořádal a který další protest svolává na 23. června na pražskou Letenskou pláň. Sputnik zároveň cituje mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka, podle něhož zveřejnění informací z bruselského auditu bylo záměrně načasováno před úterní demonstrací.

