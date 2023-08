První útok po desítkách let. Na newyorské pláži napadl žralok člověka

Pětašedesátiletou plavkyni u pláže Rockaway Beach v New Yorku napadl žralok. Žena utrpěla vážné zranění, ale je ve stabilizovaném stavu, píše list The New York Times s odvoláním na prohlášení policie. Podle úřadů jde o první potvrzený útok žraloka na člověka v New Yorku za poslední desítky let.

Tatyana Koltunyuková plavala sama, když ji plavčíci slyšeli křičet o pomoc. Ženu vytáhli z vody, použili škrtidlo na její pokousanou nohu a poskytli další první pomoc. Do nemocnice byla převezena v kritickém stavu. "Doufáme, že se plavkyně zcela uzdraví. A i když jde o děsivý incident, rádi bychom Newyorčanům připomněli, že pokousání žralokem u pláže Rockaway jsou extrémně vzácná," uvedla mluvčí správy parků Meghan Lalorová.

Plavčíci bezprostředně po incidentu nařídili všem návštěvníkům pláže, aby vylezli z vody, a na místo záhy přiletěla helikoptéra, která po žralokovi pátrala. Žádného dravce však hlídka nespatřila.

"Se žraloky pracuji už 30 let a za dobu, co jsem tady, si nevybavuji, že bych o takovém zranění v našich vodách slyšel. To zranění samo o sobě je neobvyklé," řekl deníku Hans Walters, biolog z newyorského vodního světa a ochranářské organizace New York Aquarium. Nehoda by podle Walterse neměla lidi odrazovat od koupání na pláži, ale měla by být připomínkou, že město přímo sousedí s domovem žraloků.

Od roku 1837 došlo ve státě New York ke 20 nevyprovokovaným napadením člověka žralokem. Pondělní útok byl prvním od 50. let minulého století, píše deník. Gavin Naylor, který se zabývá výzkumem žraloků na americké Floridě, uvedl, že příčinou může být zlepšující se kvalita vody v okolí ostrova Long Island, do kterého se vracejí drobné hejnové ryby, přirozená potrava žraloků. Který typ žraloka Koltunyukovou konkrétně pokousal, bude podle Naylora možné zjistit po bližším ohledání jejího zranění a zjištění hloubky, v níž plavala.