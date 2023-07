Útoky žraloků v datech: největší riziko hrozí v Itálii, terčem jsou surfaři i rybáři

Zprávy o útocích žraloků se objevují při každé dovolenkové sezoně. Podle statistik usmrtí zhruba desítku lidí ročně. V okolí Evropy nejčastěji útočí ve Středomoří, především u Itálie, kterou následují Španělsko a Chorvatsko. Nejvíce obětí mají ale dravé paryby v Austrálii a ve Spojených státech. Aktuálně.cz přináší data o všech útocích žraloků z posledních deseti let, jak je zaznamenal Shark Research Institute shromažďující informace z celého světa.

Za posledních sto let institut eviduje 5789 útoků, z nichž 943 skončilo smrtí. V poslední dekádě byl nejvýraznější rok 2015, kdy došlo ke 143 útokům. To je zároveň rekord za celou dobu sledování. Přestože žraloci nahánějí hrůzu, statistiky ukazují, že většina napadení končí jen lehčím zraněním.

"Mladí žraloci plavou kolem a živí se návnadou na ryby. Když náhodou chytí člověka, uvědomí si: 'Hele, tohle je větší než já a rozhodně to není to, co chci!' Pustí se a odplavou pryč," uklidňoval plavce a surfaře po víkendových útocích A. J. Miller z pobřežní stráže floridské Volusia County Beach pro televizi Fox 35 Orlando.

Právě surfování je nejčastější aktivitou, během níž si lidé v moři zblízka prohlédnou žraločí čelisti. Osudným se stalo například Timothymu Thompsonovi, jehož předloni v září v australském Novém Jižním Walesu napadl žralok bílý. Pokousal ho na hrudníku, rameni a paži tak, že ho zdravotníci nedokázali zachránit. Jiní surfaři měli větší štěstí. Obvykle se jim daří vyváznout s lehčím zraněním nebo jen s pokousaným surfovacím prknem.

Plavci jsou na tom hůře. Skoro třetina zaznamenaných případů končí podle dat Shark Research Institute smrtí. Nebezpečí čelí i rybáři, na které žraloci - přilákaní plnými sítěmi - také útočí.

Ve světových statistikách figuruje i případ českého turisty v Chorvatsku. Josef Treliac si šel na dovolené u města Bakar zaplavat, když se přiblížil k rybářské síti, napadl ho žralok bílý. Pokousaného turistu vytáhli z vody námořníci, po převozu do nemocnice v nedaleké Rijece ale zemřel. Případ ze srpna 1966 je posledním zaznamenaným, kdy Čecha zabil žralok na Jadranu. Celkem tam za sto let záznamy uvádějí 16 útoků, z toho osm smrtelných.

"Lidé nejsou na jídelníčku žraloků. Žraloci je koušou ze zvědavosti nebo v obraně," uvádí na svém webu Shark Research Institute. V databázi je i řada setkání, kdy žralok kousl plavce třeba jen do palce nebo se zahryzl do pádla.

Méně štěstí měl ale ruský turista v Hurghadě. Začátkem letošního června tam Vladimira Popova u letoviska Hurghada zabil žralok při plavání v moři. Video incidentu koluje na sociálních sítích. Podle agentury AP egyptské úřady uvedly, že útočil žralok tygří a že uzavřely 74 kilometrů dlouhý úsek pobřeží.

Egyptské ministerstvo životního prostředí později oznámilo, že žralok byl chycen a bude zkoumán v laboratoři, aby se zjistilo, co k neobvyklému útoku vedlo.

Případy napadení lidí žralokem jsou v Egyptě spíše výjimečné. V loňském roce však došlo v Hurghadě během několika dní ke dvěma smrtelným útokům, při nichž zahynuly turistky z Rakouska a Rumunska. V roce 2018 zemřel v egyptském letovisku Marsa Alam po napadení žralokem český turista.