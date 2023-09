Ukáže se za osm dní. Propagandisté varují před velkým útokem na Putinovy narozeniny

"Ukronacisté“ chtějí Putinovi zkazit jeho blížící se narozeniny, řekl moderátor ruské státní televize Vladimir Solovjov v jednom ze svých propagandistických pořadů. Podle něj ukrajinské jednotky zaútočí na Krymský most 7. října, kdy ruský prezident oslaví 71. narozeniny.

"Proto se zřejmě pokusí do tohoto dne přivézt všechny možné rakety, aby zasáhly Krymský most. Ten je pro ně totiž úplným 'fetišem'," popsal známý ruský propagandista ve svém pořadu Polnyj kontakt.

Doplnil, že se Ukrajinci určitě pokusí provést teroristický útok na ruské území. "To samozřejmě nebude mít žádný vliv na chod 'speciální vojenské operace'. Ovlivní to ale celkovou náladu na Ukrajině a lidi, kteří nemají ponětí, o co ve skutečnosti jde," vysvětlil Solovjov v duchu klasického kremelského narativu.

Analytici připomínají, že ruští propagandisté se točí v kruhu. Už loni touto dobou totiž v ruské televizi zaznívaly podobné proklamace související s tehdejšími Putinovými 70. narozeninami. "Je zřejmé, že dnešek a zítřek budou mimořádně intenzivní dny. Nepřátelé budou útočit ze všech stran. Jejich cílem je zničit narozeniny ruského prezidenta. Mají rádi symboliku," uvedl před rokem moderátor.

V loňském rozhovoru Solovjov s ruským poslancem a generálem ve výslužbě Andrejem Guruljovem sice neřešil útok na Krymský most, který propagandista zmiňoval letos, tvrdil ale, že Ukrajinci začnou na Putinovy narozeniny s masivní protiofenzivou.

