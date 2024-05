Selfie i podpisy, čeští politici si pouští voliče blízko tělu. Nezměníme to, tvrdí

Než ve středu v Handlové postřelil atentátník Roberta Fica, šel se slovenský premiér pozdravit se svými příznivci. Podobně na blízko se setkávají s lidmi i čeští politici. Vedení ochranky jim nyní doporučilo větší obezřetnost. Politici však tvrdí, že na svých akcích pro veřejnost nic měnit nechtějí. Jsou pro ně důležité.

"Dál, dál, dál," opakují členové ochranky novinářům i návštěvníkům, když se až příliš natěsno přiblíží k politikům. Vidět to bylo například na posledních mítincích premiéra Petra Fialy v Praze a Poděbradech nebo na výjezdu prezidenta Petra Pavla ve Zlínském kraji.

"My máme své úkoly. Není možné, abyste se pohybovali tak blízko," zdůrazňovala novinářům prezidentova ochranka v Ostrožské Lhotě, kde se mnozí místní tlačili kolem Pavla, aby mu podali ruku, a novináři se snažili vše zachytit. V Poděbradech zase bylo v pohotovosti hned několik policistů v civilu, když si lidé dělali selfie s premiérem Fialou.

"Systém ochrany chráněných osob je u nás v Česku nastavený dobře a není důvod na tom něco měnit ve světle události na Slovensku," řekl Aktuálně.cz ministr vnitra Vít Rakušan. Na chování politiků se podle něj nic měnit nebude. Šéf ochranné služby policie Jiří Komorous však prohlásil, že okamžitě přijali zvýšená opatření a doporučili politikům vyvarovat se velkých výjezdů, kde jsou neprověřené skupiny lidí.

"Můžeme ale jen doporučovat, zakázat jim to nemůžeme," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Sám Rakušan nedávno přiznal, že jeho ochranka byla v rozpacích, když se rozhodl jednou za čas jít si zaběhat do Stromovky, největšího parku v Praze. Navíc přímo vyzval své kritiky, aby na místo přišli a debatovali s ním. Rakušan v té době dostával nenávistné vzkazy včetně výhrůžek likvidací.

"Nemám v plánu osobně nic měnit na svém kontaktu s občany. Snažím se vždy chovat tak, abych dodržel pokyny ochranné služby," tvrdí Rakušan, který v poslední době absolvoval několik debat, na kterých se někteří jeho oponenti chovali emotivně a nepřátelsky.

Podobně reaguje i premiér Fiala, který se do těsného kontaktu s voliči dostává na předvolebních akcích koalice Spolu. Zatím má za sebou dvě tyto události a další tří míní absolvovat podle plánu. "Politik má chodit mezi lidi, má se s nimi bavit. Pokud by politik trpěl obavami a strachem, nemohl by svou práci dělat. Já diskutuji i s těmi, kdo vyjadřují otevřeně a hlasitě nesouhlas s vládní politikou. Patří to k politické práci a nemíním na tom nic měnit," prohlásil Fiala.

"Mají moji plnou důvěru, jsou to profesionálové," hodnotil premiér ochranku, která například v Poděbradech bedlivě sledovala dva vládní kritiky, kteří si přinesli velký transparent proti Fialovi.

Mezi lidi pravidelně vyjíždí také lídryně kandidátky Starostů do Evropského parlamentu Danuše Nerudová. Zkušenost s tím už má z loňských prezidentských voleb. I ona v minulosti čelila výhrůžkám, a dokonce měla policejní ochranu.

"Takže jsme na určitá opatření zvyklí," upozornil její mluvčí Filip Vích. Podle něj její tým přihlédl k atentátu na slovenského premiéra a přijal opatření, která nechce blíže specifikovat. Na jejím plánu jezdit mezi lidi se ale nic nemění.

Svými výjezdy mezi lidi je známý i šéf opozičního ANO Andrej Babiš. Na jeho mítincích se pravidelně objevovalo větší množství policistů, protože na jeho akce chodilo i mnoho hlasitě protestujících odpůrců. V současnosti je atmosféra jeho setkání klidnější. I tak se mezi lidmi na akcích pohybují členové jeho ochranky.

Ani Babiš ale nehodlá kvůli útoku na slovenského premiéra měnit svůj program. Místopředseda ANO Karel Havlíček nicméně vyzval lídry ostatních stran. "Je důležité, aby apelovali na své fanoušky, kteří chodí na mítinky jiných politických stran, aby se nechovali agresivně a neprovokovali. Protože potom i mezi lidmi je to oko za oko, zub za zub a nenávist budí nenávist," uvedl.

Politici i lidé ze štábu ale přiznávají, že kontakt s voliči je pro ně nezbytný. Tak mají větší šanci získat jejich hlasy. "Přímý kontakt je to nejvíc, co v horké kampani po politicích vyžadujeme," řekl jeden z členů volebního týmu vládního politika, který si nepřál být jmenovaný. Odborníci často upozorňují například na to, že nejúčinnějším způsobem, jak oslovit voliče a vyvolat u nich sympatie, je podat jim ruku.

Video: Prezident Petr Pavel na návštěvě vesnice roku (17. 4. 2024)