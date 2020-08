Bývalý Trumpův poradce Bannon je ve vazbě. Podvedl dárce, tvrdí prokuratura

Prokurátoři z New Yorku obviňují bývalého poradce Bílého domu Stevea Bannona, že společně s dalšími třemi osobami podvedl dárce v souvislosti se sběrem peněz na stavbu zdi na hranici mezi Spojenými státy a Mexikem.

Vyšetřování prý ukázalo, že část prostředků se dostala do rukou zakladateli dárcovské iniciativy a byla použita na "financování jeho okázalého životního stylu". Žalobu s těmito obviněními uveřejnil federální soud na Manhattanu. Agentura AP napsala, že Bannon byl zároveň vzat do vazby.

Obvinění se týkají projektu We Build The Wall (Stavíme zeď), který podle tiskové zprávy prokuratury vybral přes 25 milionů dolarů (550 milionů Kč). Reagoval na neúspěšnou snahu prezidenta Donalda Trumpa prosadit vyčlenění peněz na stavbu hraniční zdi, která by podle něj zastavila pašeráky drog, zbraní a lidí. We Build The Wall nechala loni na soukromém pozemku na jižní hranici USA postavit úsek plánované zdi dlouhý několik set metrů.

Podle prokurátorů ale správci iniciativy nedodrželi svůj slib, že všechny vybrané peníze poputují na stavební práce. "Zatímco opakovaně dárce ujišťovali, že Brianu Kolfageovi, zakladateli a veřejné tváři We Build The Wall, nebude vyplacen ani cent, obžalovaní se tajně domluvili na převodu statisíců dolarů Kolfageovi, který je použil na financování svého okázalého životního stylu," uvedla prokurátorka Audrey Straussová.

Státní žaloba se domnívá, že z podvodu profitoval i Bannon a další dva obžalovaní, kteří projekt propagovali. Tvrdí, že se podíleli na ošizení statisíců dárců a že "využili jejich zájmu financovat hraniční zeď".

Bannon je bývalým šéfredaktorem krajně pravicového serveru Breitbart News, který byl od nástupu Trumpa do prezidentské funkce jeho poradcem a "hlavním stratégem" Bílého domu. V této roli vydržel do srpna 2017.