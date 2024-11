Je v pasti. Prokurátor Smith, který stíhal Trumpa, chce do inaugurace rezignovat

Zvláštní vyšetřovatel Jack Smith, který stíhal nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, hodlá do jeho inaugurace v lednu dokončit svou práci a rezignovat společně s dalšími členy svého týmu. Napsal to ve středu deník The New York Times s odvoláním na informované zdroje. Trump předtím avizoval, že by Smithe po návratu do čela Spojených států okamžitě zbavil funkce.

Současná praxe amerického ministerstva spravedlnosti zakazuje stíhání úřadující hlavy státu, po Trumpově volebním vítězství tak bylo jasné, že dvě federální obžaloby proti němu budou zastaveny. Vyšetřovací poroty v loňském roce na návrh Smithe obžalovaly Trumpa z nelegálních zásahů do volebního procesu po exprezidentově porážce v roce 2020 a v oddělené kauze z nepovoleného přechovávání utajovaných dokumentů po odchodu z úřadu. Související Mezi Trumpem a Putinem se něco děje. Kreml na telefonát reaguje podivně 1:26 Nyní je zvláštní vyšetřovatel v defenzivě a musí dvojici komplexních kauz rychle ukončit, píše list The New York Times. Podle informací listu po sobě prokurátor nechce zanechat nedokončenou práci a zároveň se chce vyhnout tomu, že jej nový prezident propustí. Trump minulý měsíc uvedl, že by Smithe zbavil funkce do "dvou vteřin" od složení prezidentské přísahy při inauguraci konané 20. ledna. Následně dodal, že by Smith měl být "vyhozen ze země". Někteří spojenci republikánského politika mezitím volají po odvetném vyšetřování prokurátora. Podle amerického deníku mu nyní zbývá poslední velký úkol, kterým je sepsání závěrečné zprávy shrnující jeho zjištění a rozhodnutí. "Může to by poslední výpověď od prokurátora, který navrhl závažná obvinění proti bývalému prezidentovi, ale nikdy se nedočkal jejich projednání," napsal deník. Smithovy obžaloby se před volbami nedostaly k soudním porotám v důsledku kombinace průtahů a soudních rozhodnutí. Kauzu kolem Trumpovy snahy zvrátit výsledek minulých voleb vykolejil zásah nejvyššího soudu USA, který přiřkl americkým exprezidentům širokou imunitu před stíháním za činy vykonané v úřadu. V případu utajovaných dokumentů zase soudkyně v létě obžalobu zamítla, načež se Smithův tým odvolal k vyšší instanci. Trump byl loni obžalován také ve dvou státních procesech včetně kauzy kolem zásahů do volebního procesu v Georgii, kde bylo hlavní líčení už před volbami v nedohlednu. K verdiktu dospěl pouze proces v New Yorku, kde porota na jaře uznala Trumpa vinným z falšování podnikatelských záznamů ve snaze zakrýt nekalou volební kampaň. Oznámení trestu však zatím soudce odkládá.