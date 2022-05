Proč se mnou jednáte jako s cucákem? Slavný ruský herec tvrdě odsoudil invazi

Lidé v Severní Koreji pracující běžně v továrnách a kancelářích byli vysláni do venkovských oblastí, aby se zapojili do boje proti se suchem, informovala ve středu státní média. V izolované komunistické zemi panují obavy z nedostatku potravin.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un podle agentury Reuters vyzval k zavedení opatření, která by zlepšila špatnou situaci kolem zásobování potravinami. Do ní se země dostala kvůli pandemii covidu-19 a tajfunům. Pro KLDR dlouhodobě představují nebezpečí sucha a záplavy, protože nemá vybudované zavlažovací systémy a další infrastrukturu a případné závažné přírodní katastrofy mohou ohrozit její ekonomiku, na kterou doléhají mezinárodní sankce i to, že se prakticky zastavil obchod.

Severokorejský deník Rodong sinmun napsal, že vládní úředníci a pracovníci z kanceláří a továren pomohli zemědělcům v celé zemi a podíleli se na rozdělování čerpadel a rozvoji vodních zdrojů v oblastech, jež bývají zasažené suchem. Severně od Pchjongjangu budovali vodní nádrže, aplikovali hnojiva na rostliny a postarali se o to, že traktory a nákladní auta dovezly vodu do zemědělských podniků.