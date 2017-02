Chce Trump pád obchodní dohody s EU? A kdo by na tom vydělal? Ptejte se europoslankyně Charanzové

před 30 minutami

Americký prezident Donald Trump už před měsícem oznámil, že USA odstupují od Transpacifického partnerství (TPP), které se týká tichomořské oblasti. Podobný osud by mohl brzy stihnout i dohodu o volném obchodu s EU (TTIP). Nový šéf Bílého domu naznačuje, že se chce soustředit spíše na dvoustranné dohody s jednotlivými zeměmi. Kdo na tom může víc vydělat - Spojené státy, anebo Evropská unie? Jak by to dopadlo na Českou republiku? Má se Evropa poohlížet jinde, například v Číně? Na otázky čtenářů Aktuálně.cz bude v pondělí odpovídat česká europoslankyně Dita Charanzová, která je místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

