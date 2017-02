Českým exportérům se otevírají možnosti v Kanadě. Inspirují se úspěchem výrobce vinylů z Loděnic?

před 1 hodinou

Smlouva CETA, kterou minulý týden schválil Evropský parlament, uvolňuje zásadním způsobem obchodování mezi EU a Kanadou. O kanadský trh se tak zřejmě začnou více zajímat i čeští výrobci, byť musí smlouvu schválit ještě národní a regionální parlamenty v jednotlivých členských zemích unie. Podle studie Technické univerzity v Liberci dojde v případě definitního schválení smlouvy k navýšení českého vývozu do Kanady o 17-23 procent.

Brusel/Štrasburk - Česká firma GZ Media, někdejší Gramofonovy závody z Loděnice u Prahy, je příkladem úspěšného proniknutí na severoamerický trh. V Kanadě vystavěla továrnu na vinylové desky, výroba začala letos v lednu.

Úspěch GZ Media umožnilo před více jak deseti lety rozhodnutí majitele firmy Zdeňka Pelce, který odhadl renesanci vinylu, nenechal sešrotovat staré výrobní lisy a naopak postavil lisy nové.

Dnes jeho firma kryje čtvrtinu celosvětové spotřeby vinylových desek a její provozní zisk činí téměř půl miliardy korun.

"Výroba v našem závodu v Burlingtonu v Kanadě začala v lednu tohoto roku," prozradil Aktuálně.cz obchodní ředitel GZ Media Jiří Hašek. "V tomto roce plánujeme vyrobit zboží za 160 milionů korun a k tomu dodáme komponenty vyrobené v České republice za 20 milionů."

Nový výrobní závod v Kanadě bude podle Haška zásobovat gramofonovými deskami především USA a Kanadu. "V tomto roce plánujeme vyrobit v Kanadě přibližně jeden a půl milionu desek, okolo tří a půl milionu kusů pak v závodě v Memphisu v USA. Dalších sedm milionů vyrobíme v ČR a vyvezeme převážně do Spojených států," doplnil Hašek.

Mosty namísto zdí

Nové možnosti přitom českým exportérům, kteří se zajímají o kanadský trh, otevírá i uzavření smlouvy známé pod označením CETA. Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu s Kanadou minulý týden schválil Evropský parlament ve Štrasburku.

V prvé řadě to znamená možnost zrušení téměř všech cel v obchodování s unií. Evropské země budou mít také lepší přístup k veřejným zakázkám vypsaným v Kanadě.

"Kanada je země, s níž sdílíme stejné hodnoty, a spojenec, na něhož se můžeme spolehnout," prohlásil po schválení dohody zpravodaj europarlamentu pro CETA, lotyšský lidovec Artis Pabrikas.

"Společně budeme stavět mosty namísto zdí, abychom zajistili prosperitu svých občanů," dodal Pabrikas ve zjevné narážce na nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naopak naznačuje, že na dovozy z Evropy uvalí nová a ještě vyšší cla.

Smlouvu CETA ještě musí schválit národní a regionální parlamenty, v nichž může narazit na odpor některých politiků. I během této doby však bude dohoda předběžně v platnosti a obě strany se jí budou řídit. CETA představuje nejkomplexnější dohodu, jakou kdy EU jako celek pro své členské země vyjednala.

Dopadů bude mít dohoda na Česko několik

Ačkoliv objem obchodování ČR s Kanadou není velký a představuje jen 0,4 procenta celkového zahraničního obchodu Česka, podle odhadů může díky CETA v příštích letech výrazně narůst. Momentálně činí 8,5 miliardy Kč ročně, z toho 5 miliard tvoří český export.

"Pro českou ekonomiku bude mít dohoda dopadů několik, ten přímý může být pro řadu konkrétních firem a odvětví velmi zásadní," říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zjednodušení obchodování si od smlouvy slibuje i největší český vývozce do Kanady, společnost Třinecké železárny.

"Obchodujeme s Kanadou zejména v dodávkách kolejnic už více než 15 let," říká mluvčí firmy Petra Jurásková. "Roční objem činí v průměru přibližně 50 000 tun."

Možnosti pro nové exportéry

Podle studie Technické univerzity v Liberci dojde v případě definitního schválení smlouvy národními parlamenty k navýšení českého vývozu do Kanady o 17-23 procent. V některých sektorech, které nejsou co do objemu vývozu zatím významné, mohou být nárůsty až o 50 procent (potravinářství), či dokonce 75 procent (textilní průmysl). Již při stávajícím objemu obchodu uspoří čeští vývozci na dovozních clech 103 milionů korun, na netarifních překážkách pak odhadem dalších 77-108 milionů Kč ročně. Objem kanadské ekonomiky je pouze pětkrát větší než v případě té české.

"Padne řada bariér a otevře se trh s velkou kupní silou," zdůrazňuje Martin. "Další efekt bude nepřímý. Jsme součástí hodnotových řetězců po celém světě a ekonomicky otevřenou zemí, orientovanou na export. Vyšší obchodní výměna mezi EU a Kanadou povede tzv. k nasávání našeho zboží do jiných zemí EU. Vydělat na tom mohou i firmy, které nikdy nic do Kanady nevyvezly."

O kanadský trh se bude podle slov svého obchodního ředitele Roberta Erharta zajímat i Let Kunovice, který počátkem února jako první evropský výrobce podepsal memorandum o spolupráci s Íránem v kategorii strojů do 33 míst a bude se snažit Teheránu prodat letouny L 410.

V případě CETA výhody podle Martina pro ČR drtivě převažují a mohou i narůstat s tím, jak se firmy přizpůsobí nové situaci a využijí odstranění bariér k vyšší orientaci exportu na Kanadu. "Podnikatelé tvoří růst a pracovní místa a smlouva přinese EU tím víc, čím lépe bude fungovat jednotný evropský trh," zdůrazňuje.

Největší dohoda v oblasti služeb a investic

CETA je také největší dohodou, kterou unie uzavřela v oblasti služeb a investic. EU až doposud vyvážela do Kanady služby v hodnotě přibližně 17 miliard eur ročně (459 miliard Kč), přičemž to bylo o 5 miliard eur (135 mld. Kč) více, než unie z Kanady dovážela. Export na obou stranách by teď měl výrazně narůst.

CETA také vytváří nový systém investičních soudů (ICS), který má chránit investory. Bude veřejný a případné spory budou v jeho rámci řešit nezávislí soudci, které budou jmenovat obě strany. Tedy kromě investorů také stát.

V roce 2014 byla Kanada třetím největším investorem v EU po USA a Švýcarsku. Objem přímých kanadských investic činil 166 miliard eur (4,4 bilionu Kč), EU investovala v Kanadě 275 miliard eur (7,4 bilionu Kč).

autor: Radim Klekner