Rusové dál těží z nejvražednější zbraně. Západ by měl okamžitě jednat, tvrdí experti

Houfnice, které vystřelují dělostřelecké granáty, patří stále k nejničivějším zbraním ruské agrese na Ukrajině. Díky dronovým útokům na muniční sklady se podařilo snížit dlouhodobou dělostřeleckou převahu Ruska. K jejímu rozbití je zapotřebí ale daleko více.

Navzdory mezinárodním sankcím si ruská válečná mašinérie, pokud jde o dělostřeleckou produkci a četnost palby, udržuje náskok před bránící se Ukrajinou. Podle amerického serveru Business Insider se odhaduje, že ruské dělostřelectvo má na svědomí více než 70 procent životů ukrajinských vojáků.

Analytici z britského think-tanku Royal United Services Institute (RUSI) ve své nové zprávě napsali, že ruská dělostřelecká převaha "je největším faktorem, který určuje rozložení ztrát na lidských životech a ztrát techniky, vyváženost vojenské iniciativy, výpočet toho, co je operačně možné, a tím i politické vnímání, kam směřuje plnohodnotná ruská invaze na Ukrajině".

"Ruský obranný průmysl roste díky novým továrnám, dovozu a masovému náboru vojáků," uvedli analytici. Západ podle nich musí narušit válečný průmysl, který udržuje ruské smrtící a ničivé houfnice v chodu, než bude pro Ukrajinu pozdě. Když k přerušení nedojde, má Moskva v dalších letech lepší předpoklady k posílení své pozice na Ukrajině.

Zpráva RUSI tvrdí, že Rusko je v mnoha směrech soběstačné, zejména co se týče surovin, jako je železná ruda. Také může mít dostatek obráběcích strojů a houfnic ještě z dob Sovětského svazu. Analytici však uvedli, že čím déle bude válka pokračovat, tím více se závislost Ruska na zahraničních dodavatelích stane slabinou.

Pro západní země je ale obtížné zaměřit se na dodavatelský řetězec uvnitř Ruska, kde mohou společnosti unikat mezinárodním sankcím. Odborníci ale identifikovali několik zranitelných míst v případě dovozu zahraničního materiálů předtím, než se dostane do Ruska.

Mezi tato citlivá místa patří uvalení sankcí na dodávky nezbytných materiálů směřujících do Ruska, preventivní nákup surovin na volném trhu, aby se nedostaly do rukou nepřátelských zemí nebo diplomatický nátlak na státy, aby prověřily své domácí firmy, které do Ruska vyvážejí zboží.

Odborníci například radí zaměřit se na dovoz chromové rudy pro výrobu dělostřeleckých hlavní. Dalším příkladem je bránit přílivu obráběcích strojů do Ruska. Analytici uvedli, že západní partneři Ukrajiny by měli okamžitě upřednostnit přerušení ruského dodavatelského řetězce pro dělostřelectvo, protože takový postup na delší dobu ztíží Moskvě údržbu houfnic a výrobu dělostřelecké munice.

To je pro Ukrajinu klíčové. Analytici RUSI varovali, že "pokud bude platit současné směřování, ruská palebná převaha se bude meziročně zvyšovat a bude méně náchylná k vnějšímu narušení v důsledku tlaku na dodavatelský řetězec." Pro spojence Ukrajiny je tento úkol ještě naléhavější, protože Rusko nadále posiluje své bezpečnostní vazby s Čínou, Íránem a Severní Koreou, které jsou rivaly nebo nepřáteli Západu.

Ruský válečný stroj jede rychleji, než se čekalo. V NATO zazněl varovný důkaz. (Celý článek s videem zde)