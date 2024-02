"Nabídli mi bezpečí." Rusa, který dezertoval s vrtulníkem, zavraždili v garážích

Ruského pilota Maxima Kuzminova, který před půl rokem dezertoval s vrtulníkem Mi-8 na Ukrajinu, zastřelili ve Španělsku. Místní policie nalezla tělo 13. února v podzemních garážích ve městě Villajoyosa v provincii Alicante na jihu země. Kuzminov žil ve Španělsku s ukrajinským pasem na jiné jméno, uvedla agentura EFE.

"V Rusku je zvykem mluvit o mrtvých buď v dobrém, nebo vůbec. Tento zrádce a zločinec se stal morální mrtvolou v okamžiku, kdy plánoval svůj špinavý a strašný zločin," nechal se pro agenturu TASS slyšet ředitel ruské rozvědky (SVR) Sergej Naryškin. Podle ukrajinského deníku Kyiv Post informovala ruská média o tom, že byl Kuzminov zastřelen nejméně pěti ranami.

Ukrajinské vojenské rozvědce se loni v srpnu povedla operace "Titmouse". Přemluvila ruského důstojníka Kuzminova, aby dobrovolně přelétl s vrtulníkem Mi-8 z Ruska do ukrajinské Charkovské oblasti. Tam na něho čekali členové rozvědky.

Operace zahrnovala nejen ukořistění vrtulníku, ale také získání cenné dokumentace a tajného technického vybavení. Dva další členové posádky, kteří o přeběhnutí neměli tušení, se podle Ukrajinců odmítli vzdát, utíkali a byli zlikvidováni.

Kuzminov po přistání tvrdil, že jeho motivem byl nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu, prý se jí nechtěl účastnit. Za přeběhnutí mu byly nabídnuty bezpečnostní záruky, nové dokumenty a peněžní kompenzace.



"Nejsou žádní fašisté ani nacisté… To, co se teď děje, je prostě genocida ukrajinského lidu. Nechci být spoluviníkem ruských zločinů… Ukrajina zvítězí - je to jen otázka času," prohlásil na podzim 2023 Kuzminov v dokumentu, který zveřejnily ukrajinské tajné služby.

Podle Kyrylo Budanova, šéfa ukrajinské vojenské rozvědky, dostal Kuzminov po přeletu dvě možnosti. Opustit zemi, nebo zůstat. "Přiklání se k tomu, že zůstane tady," prohlásil loni Budanov. Nakonec se ruský pilot ale rozhodl pro druhou variantu.

Ukrajinská operace "Titmouse" se stala za dobu ruské agrese první svého druhu, kdy se ukrajinským tajným službám podařilo ukořistit nový ruský letoun v bojovém stavu a také přilákat na svou stranu ruského pilota.

