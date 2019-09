Otec odsouzené Češky popisuje život v tureckém vězení. Babiš se přimluví u Erdogana

Premiér Andrej Babiš se v Turecku chystá otevřít téma vězněných Čechů Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, kteří si v tamních věznicích odpykávají více než šestiletý trest za podporu terorismu. O případu bude v úterý mluvit přímo s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem v rámci své oficiální návštěvy Turecka, na niž odlétá v pondělí. Deníku Aktuálně.cz to potvrdily zdroje z Úřadu vlády.

Schůzky v prezidentském paláci by se měl účastnit také český velvyslanec v Turecku Tomáš Kafka a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Téma rozhovoru nepřímo potvrdil i český premiér: "S panem prezidentem Erdoganem budu jednat o všech oblastech našich bilaterálních vztahů a samozřejmě otevřeme i konzulární témata," sdělil Aktuálně.cz.

Sedmadvacetiletá Všelichová a o šest let starší Farkas se do Turecka vydali na podzim 2016, v syrském Kurdistánu prý chtěli vybudovat polní nemocnici. Aktivisté se netajili svými sympatiemi ke kurdským milicím YPG, které Turecko na rozdíl od Evropské unie nebo Spojených států považuje za teroristickou skupinu.

Turecký soud je v srpnu následujícího roku odsoudil na šest let a tři měsíce do vězení za spolupráci s teroristy. Verdikt loni v červenci potvrdil turecký nejvyšší soud.

Radovan Všelicha, otec vězněné Češky, redakci řekl, že rodina je s dcerou v kontaktu. "Jednou týdně máme desetiminutový telefonát, jinak komunikujeme prostřednictvím dopisů, ty posíláme taky jednou týdně," popsal redakci. "Do Turecka jezdíme s manželkou i osobně, vzhledem k nákladům ale asi jenom jednou za čtvrt roku," dodal.

Podle českého ministerstva zahraničí se Markéta Všelichová nyní nachází v ženské věznici v Izmiru na západě Turecka. Miroslav Farkas pak ve městě Van na východě země poblíž hranic s Íránem. Na facebookovém profilu Všelichové její přátelé pravidelně zveřejňují fotografie z vězení. V poslední době jsou to například předměty, které vyrobila v kroužku ručních prací.

"Není to sanatorium, pořád je to vězení. Ale řekl bych, že poměrně propracované a funkční. Prostředí je důstojné i z hlediska hygieny, nosí tam vlastní oblečení," líčí Všelicha poměry v tureckém vězení. Svou dceru naposledy viděli letos v červnu, nyní se do Turecka chystají znovu.

Tichá diplomacie

Markéta Všelichová se nedávno prostřednictvím svých právníků ve svém případu odvolala k tureckému ústavnímu soudu, který by kauzu mohl vrátit na začátek. Podle českých úřadů by v ideálním případě turecké soudy v obnoveném řízení přihlédly k tomu, že milice YPG nejsou mimo Turecko považovány za teroristické uskupení.

Pokud by jí ústavní soud nevyhověl, je podle informací Aktuálně.cz připravená obrátit se i na Evropský soud pro lidská práva.

Se Všelichovou i Farkasem průběžně komunikuje také české velvyslanectví v Ankaře. Průběh vyjednávání s tureckou stranou ale diplomaté odmítají komentovat. "Případ Čechů zadržených v Turecku sleduji. Chceme dosáhnout jejich předčasného propuštění a také ověřujeme, jestli by se na ně nemohla vztahovat amnestie," prohlásil premiér Babiš na jaře letošního roku.

Podle otce Všelichové je situace v Turecku složitá. "Markéta s Miroslavem byli odsouzeni podle tureckého práva, a co si o tom myslíme my, na to nemá vliv," odmítá Radovan Všelicha poskytnout bližší informace o procesu. "Že se o tom nemluví, neznamená, že se nic neděje. A tak je to podle mě i dobře," dodává s tím, že právě Babiš by mohl situaci jeho dcery vyřešit.

"Jestli má někdo šanci jí pomoct, je to premiér Babiš. Konečně tam jede někdo, kdo je pro ně partner k jednání," doplňuje.

