Při útoku ozbrojenců v Burundi zemřelo dvacet šest lidí

před 29 minutami

Burunďané 17. května v kontroverzním referendu rozhodnou, zda bude prodloužena délka prezidentského období. Prezident Pierre Nkurunziza, který zastává post hlavy státu už potřetí za sebou, by mohl od roku 2020 stát v čele státu dalších 14 let.

Bujumbura - Šestadvacet lidí zemřelo a sedm dalších bylo raněno při útoku ve venkovské oblasti východoafrického státu Burundi. Informoval o tom burundský ministr vnitra, který útok v severozápadní provincii Cibitoke přisoudil "teroristické skupině".

Ministr Alain Guillaume Bunyoni informoval na místě novináře, že 24 lidí zemřelo během útoku a dva další podlehli svým zraněním v nemocnici.

Jedna z přeživších agentuře AP řekla, že agresoři se objevili v deset hodin večer, napadali jednotlivé domácnosti a zapalovali domy. Na oběti útočili mačetami, jiné stříleli, další upalovali zaživa. Žena si z obavy o bezpečí přála zůstat v anonymitě - v noci na sobotu zemřel i její muž a dvě děti.

K útoku došlo krátce před kontroverzním referendem. Burunďané 17. května rozhodnou, zda bude prodloužena délka prezidentského období z pěti na sedm let. Pokud bude prezidentský mandát prodloužen, Pierre Nkurunziza, který zastává post hlavy státu už potřetí za sebou, by mohl od roku 2020 stát v čele státu dalších 14 let. Zatím není jasné, zda útok s referendem souvisí.

Politicky motivované násilí vypuklo v tomto malém státě mezi Kongem a Tanzanií v dubnu 2015. Nkurunziza tehdy po dvou obdobích v úřadu oznámil další kandidaturu, přestože ústava více než dva mandáty neumožňovala. Při následných bojích mezi skupinami věrnými prezidentovi a jeho odpůrci podle agentury AFP zahynulo nejméně 1200 lidí. Další tisíce byly nelegálně zadrženy a mučeny a přes 400 000 lidí ze země odešlo.