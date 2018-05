Při explozi židovské vatry v Londýně se zranily desítky lidí. Do ohně nejspíš někdo nalil benzin

před 39 minutami

Londýn - Deset až 30 lidí utrpělo ve středu večer zranění na severu Londýna, když během oslav židovského svátku Lag ba-omer explodovala zapálená vatra, informovala britská média.

Podle židovského zpravodajského serveru The Yeshiva World k explozi došlo v okamžiku zapálení ohně. Co výbuch způsobilo, není zatím jasné. Podle některých informací někdo do ohně nalil benzin, podle jiných někdo do dřevěné vatry vhodil nejméně jeden mobilní telefon.

"Vypadá to, že explozi způsobil benzin, nikoli mobilní telefony, i když je pravdou, že do vatry jich určitě bylo několik umístěno," napsal židovský server. Lidé údajně telefony zahodili v reakci na projev jednoho z přítomných židovských představitelů, který hovořil o hrozbách, které mobilní telefony představují, a uvedl, že ten svůj spálí.

Na místě ihned vypukla panika. Záchranáři ošetřovali několik lidí, kteří utrpěli popáleniny na obličeji. Britský deník Expres informoval o třiceti zraněných, deset prý muselo být odvezeno do nemocnice. Jak uvedli londýnští hasiči, během noci zasahovali u několika požárů způsobených vatrami.