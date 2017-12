V londýnské zoo v sobotu vypukl požár. Zasáhl i zvířata, nejméně jedno zahynulo

před 5 hodinami

V londýnské zoologické zahradě v sobotu ráno vypukl požár. Do boje s ním bylo povoláno přes 70 hasičů, kteří ho dostali pod kontrolu po třech hodinách. Oheň zasáhl i do zvířecích výběhů. Zahynula devítiletá samice hrabáče kapského Misha a pohřešovány jsou čtyři surikaty. Několik zaměstnanců zoo se nadýchalo kouře. "Jsme zcela zarmouceni, že hrabáč Misha uhynula. Stále zjišťujeme, co se stalo se surikatami, bohužel ale nejsem optimistický," řekl ředitel zoo Dominic Jermey. Dodal, že žádná další zvířata postižena nebyla. Zoo zůstane v sobotu kvůli požáru uzavřená. Hořet začalo v budově kavárny a obchodu nedaleko prostoru, kde návštěvníci mohou krmit zvířata. Příčina požáru zatím není známa.

autor: ČTK | před 5 hodinami

