Prezident Trump je poprvé v Evropě. V Itálii se setká s papežem, který ho během kampaně kritizoval

před 33 minutami

Prezident Donald Trump poprvé ve funkci navštíví Evropu. Kolem 18:30 přistál na římském letišti. V úterý nemá už žádný oficiální program, zítra se ale sejde s papežem Františkem, italským prezidentem Sergiem Mattarellou a premiérem Paolem Gentilonim. Trump se do Říma přesunul z Izraele, kde v úterý ukončil dvoudenní návštěvu.

Řím - Americký prezident Donald Trump se v úterý na své první zahraniční cestě přesunul z Blízkého východu do Evropy. Kolem 18:30 přistál podle agentury Reuters na římském letišti Leonarda da Vinciho. Trumpa, kterého už v úterý nečeká žádný oficiální program, ve středu přijme papež František. Šéf Bílého domu s chotí pak navštíví Sixtinskou kapli a baziliku svatého Petra. Před polednem se sejde se svým italským protějškem Sergiem Mattarellou a s premiérem Paolem Gentilonim.

Trump se do Říma přesunul z Izraele, kde v úterý ukončil dvoudenní návštěvu. V Jeruzalémě mimo jiné krátce navštívil památník obětem holokaustu Jad vašem, který dokumentuje dějiny židovského národa v období nacistického vraždění.

Středeční audience u papeže bude podle mnohých střetem zásadně odlišných pohledů na svět. Bude to rok poté, co František ostře kritizoval Trumpovy protiimigrační výroky během americké prezidentské kampaně a co se vyslovil proti stavbě zdi na americko-mexické hranici, kterou Trump stále hlasitě prosazuje.

Italská metropole se na pobyt amerického prezidenta pečlivě připravila. Bezpečnostní opatření jsou zesílená na římských letištích i na trase naplánovaného pohybu prezidentské kolony. Pohraničníci, pyrotechnici a americké bezpečnostní složky důkladně prověřily také akreditované novináře a reportéry.

Po bombovém útoku v Manchesteru bude v italské metropoli posílena bezpečnost během všech nadcházejících událostí, například při udílení hudebních cen televizního kanálu MTV na náměstí Piazza del Popolo 27. května či při oslavách Svatodušních svátků, jichž se v Cirku Maximu zúčastní i papež František.

Ve čtvrtek už bude Trump v Bruselu, kde bude jednat s vedoucími představiteli EU a na bruselském summitu NATO. Do Itálie se pak ještě ve čtvrtek vrátí. Na Sicílii se má v pátek a sobotu zúčastnit dvoudenního summitu skupiny velkých světových ekonomik G7.