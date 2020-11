Přepočet hlasů potvrdil Bidenovo vítězství ve státě Georgia. Vyhrál o 12 tisíc hlasů

Přepočet hlasů ve státě Georgia zde v amerických prezidentských volbách ze 3. listopadu potvrdil vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena. Uvedl to státní tajemník státu Georgia, republikán Brad Raffensperger. Bidenův tým potvrzení vítězství přivítal, Trumpův tábor však nadále tvrdí, že mezi sečtenými hlasy jsou podvodné volební lístky, a odmítá uznat prohru.

"Audit potvrdil, že původní strojové sčítání hlasů přesně označilo vítěze voleb," konstatoval ve čtvrtek večer místního času (po půlnoci na pátek SEČ) Raffensperger. "Stejně jako další republikáni jsem zklamaný, že náš kandidát nezískal hlasy volitelů v Georgii," poznamenal pak a dodal, že je hrdým podporovatelem Trumpa. "Žiju podle hesla, že čísla nelžou. Jako státní tajemník mám za to, že jsme dnes předložili přesná čísla," dodal.

Biden podle původních výsledků vedl o asi 14 000 hlasů, po přepočtu se jeho náskok snížil na 12 284 hlasů. Přezkum tak změnil původní celostátní výsledky o 0,1053 procentního bodu ve prospěch Trumpa.

"Proces přepočítávání jednoduše potvrdil to, co už jsme věděli: voliči v Georgii si vybrali za svého dalšího prezidenta Joea Bidena," uvedla mluvčí Bidenovy kampaně.

Tým prezidenta Trumpa však nadále tvrdí, že mezi spočítanými hlasy byla řada podvodných lístků, ačkoliv to místní volební činitelé odmítají. Trump a jeho lidé přepočet kritizovali a požadovali, aby se znovu zkontrolovaly podpisy na všech lístcích zaslaných poštou, kterých je asi 1,3 milionu. Zároveň žádali, aby stát do té doby sčítání hlasů neuzavíral.

Razítko na výsledky voleb musí Raffensperger dát do dnešních 17:00 místního času (23:00 SEČ). Za normálních okolností by proces certifikace příliš pozornosti nepřitahoval, letos jej ale sledují novináři po celém světě. Okolo poledne východoamerického času se objevila informace, že Georgia už Bidenovo vítězství potvrdila, Raffenspergerův úřad ale asi po hodině vydal opravenou tiskovou zprávu. V ní podle deníku The Washington Post uvádí, že certifikace stále probíhá.

Výsledky voleb nicméně podle všeho ještě dnes uzavřeny budou. Ani to by ovšem v Georgii nemusela být tečka za prezidentskou volbou, neboť Trump může vzhledem k těsnému odstupu od Bidena požádat o další přepočet. Ten by se na rozdíl od toho prvního prováděl na čtecích strojích. Trump má na předložení žádosti čas do úterních 17:00 místního času (23:00 SEČ).

Georgia je jedním ze států, kde mají většinu v místním zákonodárném sboru republikáni. Trump tam přitom stále útočí na legitimitu hlasování, čímž se snaží zabránit tomu, aby stát prohlásil za uzavřené výsledky voleb. Prezidentovi právníci totiž doufají, že by následně mohli skrze tamní parlament zkusit ovlivnit výběr takzvaných volitelů, kteří o příštím prezidentovi formálně rozhodují. Podle právních expertů má však tato taktika mizivou šanci na úspěch.

Podle propočtů amerických i světových médií získal Trump 232 hlasů ve sboru volitelů, zatímco Biden 306. K vítězství mu pomohlo i 16 volitelů z Georgie, kde demokrat zvítězil naposledy v roce 1992. Hlasování volitelů, které potvrdí nového prezidenta Spojených států, je na programu 14. prosince.

Na Georgii se soustředí velká pozornost také kvůli dvojici soubojů o senátorská křesla, které se tam odehrají začátkem příštího roku. Jejich výsledek rozhodne o tom, která ze stran horní komoru Kongresu ovládne.

