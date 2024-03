Převratná zbraň dokáže trefit minci. Je navíc extrémně levná, hlásí po testu Britové

Velká Británie minulý týden předvedla novou laserovou zbraň DragonFire. Podle britského ministerstva obrany jde o účinnou a velmi přesnou obranu proti řízeným střelám a letadlům za cenu asi 10 liber (necelých 300 korun) za výstřel. Zbraň by tak mohla ušetřit desítky milionů liber.

Potenciální převrat ve vzdušné obraně. Britové představili novou laserovou zbraň | Video: X/Ministry of Defence

Ministerstvo obrany Velké Británie zveřejnilo video z testu systému DragonFire, laserové zbraně se směrovanou energií (LDEW). Záběry z lednové zkoušky zbraně ve Skotsku ukazují použití laseru proti letícímu cíli. "Je to potenciální převrat v protivzdušné obraně," tvrdí se ve videu, když jasný laserový paprsek prorazí noční oblohu nad střelnicí na souostroví Hebridy a při zásahu cíle vytvoří světelnou kouli.

Podle ministerstva dokáže DragonFire na velkou vzdálenost zasáhnout s přesností cíl o velikosti mince. Laserový paprsek dokáže proříznout kov, což způsobí selhání konstrukce daného cíle. Dokáže také likvidovat drony. Konkrétní dosah zbraně ale zůstává tajný, píše server CNN.



Její využití má být extrémně levné. Jeden výstřel laserového výboje podle ministerstva vychází v přepočtu na necelých 300 korun. Oproti tomu Standard Missile-2, kterou používá námořnictvo Spojených států pro protivzdušnou obranu, stojí více než 2 miliony dolarů (v přepočtu 46 milionů korun) za výstřel. "Má potenciál stát se dlouhodobou levnou alternativou některých řízených střel," uvádí v lednovém prohlášení britské ministerstvo obrany.

Náklady na střely protivzdušné obrany se v posledních letech staly mezi odborníky a vojáky klíčovým tématem. A to i v souvislosti s tím, že levné bezpilotní letouny prokázaly svou účinnost v bojích na Ukrajině a při útocích húthijských povstalců na obchodní a vojenské lodě v Rudém moři a Adenském zálivu.

"Levné bezpilotní letouny a rakety otočily ekonomickou kalkulaci útoku a obrany ve prospěch těch, kteří používají velké množství levných bezpilotních systémů a munice k překonání sofistikovanější protivzdušné a protiraketové obrany. DragonFire by mohl pomoci zvrátit tuto situaci ve prospěch Spojeného království," tvrdí James Black, zástupce ředitele pro obranu a bezpečnost think tanku RAND Europe.

Black i další bezpečnostní analytici upozorňují na to, že laserové zbraně jako DragonFire jsou na bojištích stále nevyzkoušené a budou mít určité limity. "Déšť, mlha a kouř rozptylují světelné paprsky a snižují účinnost těchto zbraní, které zároveň uvolňují velké množství tepla, takže vyžadují rozsáhlé chladicí systémy," uvedl Iain Boyd, ředitel Centra pro národní bezpečnostní iniciativy na Coloradské univerzitě.

Vedoucí představitelé britského ministerstva obrany tvrdí, že je nutné dostat lasery na moderní bojiště co nejdřív. "Ve světě rozvíjejících se hrozeb víme, že se musíme soustředit na to, aby se technologie dostaly k vojákům. Budeme se to snažit urychlit," uvedl v prohlášení ředitel strategických programů britského ministerstva obrany Shimon Fhima.

Velký zájem o zkoušku těchto zbraní by měla Ukrajina, která by levný a efektivní způsob likvidace dronů uvítala. "Ukrajina je připravena přijmout a vyzkoušet provoz takového laserového komplexu v bojových podmínkách," uvedl bývalý poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko v příspěvku na sociální síti X.

Podle informací týdeníku Newsweek britské ministerstvo obrany uvedlo, že DragonFire ještě není v provozu a zbraňový systém je stále ve fázi výzkumu a vývoje. V současné době se nasazení systému na Ukrajině neplánuje.

"Budí to strach." Putin udělal nelogickou věc a teď si nemůže pomoct, říká Pazderka (odkaz na článek s videem zde)